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影／綠委批國民黨未簽名 拖延「菸防法」立法程序

攝影中心／ 記者陳正興／台北即時報導
民進黨立院黨團幹事長羅致政（右二）及立委吳玉琴（左二）、林楚茵（右一）、林靜儀（左一）上午在立法院舉行記者會，抨擊國民黨不顧朝野協商共識，卡住攸關全國人民健康的重大法案。記者陳正興／攝影
民進黨立院黨團幹事長羅致政（右二）及立委吳玉琴（左二）、林楚茵（右一）、林靜儀（左一）上午在立法院舉行記者會，抨擊國民黨不顧朝野協商共識，卡住攸關全國人民健康的重大法案。記者陳正興／攝影

民進黨立院黨團幹事長羅致政及立委吳玉琴、林楚茵、林靜儀舉行記者會，抨擊國民黨不顧朝野協商共識，卡住如此攸關全國人民健康的重大「菸害防制法」法案。羅致政指出，召委林為洲主持5次朝野協商、連最重視修法的林奕華委員也都簽字，三黨團委員都簽名同意，毋須表決就可通過，目前只剩國民黨團幹部未簽名，今天若不簽署，將嚴重影響立法進度。羅致政表示，過去十五年來，很多新型菸品無法可管且漏洞百出，電子菸等充斥讓未成年人接觸，引發家長與校園的隱憂，菸防法修法有其迫切性，他也懷疑國民黨是否想以拖延菸防法，做為延會的藉口。

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