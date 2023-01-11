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張亞中選2024總統 侯友宜：只要能為國為民做事 都值得肯定

聯合報／ 記者張睿廷／新北即時報導
外界關注新北市長侯友宜如參選總統，會由誰來接班。侯友宜今早在市政會議後受訪也對此作出回應。記者張睿廷／攝影
外界關注新北市長侯友宜如參選總統，會由誰來接班。侯友宜今早在市政會議後受訪也對此作出回應。記者張睿廷／攝影

孫文學校總校長張亞中今開記者會宣布參選2024總統。新北巿長侯友宜表示，只要願意為中華民國、為民努力做事，都是正向且值得肯定的。對於外傳他若參選總統屬意讓副市長劉和然接班新北一事，他說，自己現在是新北市長，會讓所有團隊一起努力，為新北好好做事。

新北市長侯友宜是否參加2024總統大選備受矚目，外界已有許多人開始討論接班人選，外傳侯友宜真的參選總統，心中是屬意讓副市長劉和然接班，但國民黨內也傳出立委洪孟楷、江啟臣等名單。

對於這些傳言，侯友宜今早在市政會議後受訪時回應說，他現在是新北市長，新北的所有團隊都會齊心齊力為新北市好好做事。

另外，新北市議會今日再開臨時會，要確定議會日程，之前民進黨議員希望侯友宜至議會報告，外界關注侯是否會出席？侯友宜回應，會尊重議會的議事規則與相關規定。

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