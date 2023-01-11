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影／南投立委補選登記 蔡培慧狠酸他：該退休住豪宅了

聯合報／ 記者賴香珊江良誠／南投即時報導
南投縣第二選區立委將補選，民進黨參選人蔡培慧（右1）今到縣選委會登記參選。記者賴香珊／攝影
南投縣第二選區立委將補選，民進黨參選人蔡培慧（右1）今到縣選委會登記參選。記者賴香珊／攝影

南投縣第二選區立委補選將於3月4日投票，民進黨參選人蔡培慧今在黨內同志陪同下前往登記，蔡培慧提出振興地方經濟、設青年專戶等政見，同時狠酸對手林明溱「該退休住豪宅了」，為地方打拚的立委重擔就交給她。

蔡培慧指出，她來自基層、來自偏鄉，雖然很有「田庄氣」，但也很專業，過去問過自己是否要投入政治，還是好好教書就好，思考後認為，南投要改變，是很多人的希望，但需要有人來面對、解決問題。

而她想照顧全南投縣的人，尤其從經濟弱勢的「艱苦人」開始，她也發現縣內不少年輕人，上有老、下有小就被夾在中間，因此她將設置「青年專戶」來照顧「三明治」家庭，協助青年購屋成家、並在各地設創業孵化基地，擴大輔導創業。

教育上，技職教育與高教體系並進發展；地方經濟應重視長期被忽略的實業發展，讓國際遊客來南投，像她將中興大學引進中興新村，將持續推動發展綠科技，對於中小企業及農業、觀光業等需求，她會以其專業全力協助，努力全面提升經濟。

外界關注蔡培慧跨選區對戰林明溱，她則說，她母親與外婆都是鹿谷人，她小時候是外婆帶大，且投入九二一重建工作、不分區立委、行政院中辦執行長等都是全南投縣服務，沒有地區性，每次選戰也都是就事論事，因此也沒三連敗的問題。

媽媽為她三度參選雖感到不捨，畢竟她為南投打拚，且對南投做了很多，覺得她好好教書就好，但她也告訴媽媽，南投要發展需要有人做，而她聽見基層聲音，參選也不是為特定團體或企業，媽媽和家人都很認同，因此仍是相當支持。

而前南投縣長林明溱過去任內有什麼建設，大家心知肚明，林頻說要守住一席，但到底是為南投人、家族或有其他想法，大家也心知肚明，「林明溱總說該退休了，要享受天倫之樂，就讓他住在文化路豪宅，為地方打拚的立委重擔就交給她。」

至於行政院改組，是否對選情有利，她則認為，去年綠營敗選後應做出適當回應，相信人民會看見民進黨的努力，為人民服務的決心。

民進黨南投縣長候選人蔡培慧今登記參選投二選區立委補選，狠酸對手林明溱「該退休住豪宅了」。記者賴香珊／攝影
民進黨南投縣長候選人蔡培慧今登記參選投二選區立委補選，狠酸對手林明溱「該退休住豪宅了」。記者賴香珊／攝影
南投縣第二選區立委補選將於3月4日投票，民進黨參選人蔡培慧（前排左3）今在黨內同志陪同下登記參選。記者賴香珊／攝影
南投縣第二選區立委補選將於3月4日投票，民進黨參選人蔡培慧（前排左3）今在黨內同志陪同下登記參選。記者賴香珊／攝影
南投縣第二選區立委將補選，民進黨參選人蔡培慧今到縣選委會登記參選。記者賴香珊／攝影
南投縣第二選區立委將補選，民進黨參選人蔡培慧今到縣選委會登記參選。記者賴香珊／攝影

蔡培慧 林明溱

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