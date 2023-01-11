影／立委補選陪林明溱登記 朱立倫避談國民黨總統大選
2024總統大選藍營已有中廣董事長趙少康、孫文學校總校長張亞中表態參選，國民黨主席朱立倫今天表示，國民黨當前最重要的事，是3月4日南投立委補選高票勝選，避談敏感的總統選舉話題。
南投縣立委第二選區補選登記，民進黨蔡培慧和國民黨林明溱都在今天登記，國民黨主席朱立倫上午趕到南投，陪同林明溱登記。
明年總統大選，藍營已有趙少康、張亞中表態參選，新北市長侯友宜、鴻海創辦人郭台銘也被外界點名，各界關心，國民黨將以何種方式推出總統參選人。
對於媒體記者的發問，朱立倫直接跳過，避談總統大選，他說，國民黨當前最重要的事，是贏下南投立委補選。他說，林明溱最瞭解南投，對南投最有貢獻，當選立委也能立刻上手。除了瞭解南投需要，配合縣長許淑華建設。
這次國民黨負責任徵召林明溱參選，希望給南投縣民最好的選擇，他也對林明溱充滿信心。國民黨上下也會全力以赴，包括各縣市長都會來為林明溱助選加油，希望3月4日催出最多的選票，讓林明溱高票當選。
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