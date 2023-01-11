張亞中參選總統 陳其邁：台灣最不缺總統候選人

春節前內閣人事傳出異動消息，兼任民進黨主席的高雄市長陳其邁曾力挺蘇貞昌續任行政院長，今天對此表示，內閣人事尊重總統職權。另外，孫文學校總校長今天宣布參選總統，陳其邁認為，尊重每一個人，台灣最不缺總統候選人。

市長陳其邁今早參加大社蜜棗、芭樂及牛奶行銷活動，現場品嘗今年度評鑑冠軍的得獎蜜棗，稱讚真的非常好吃。陳其邁說，在極端氣候挑戰下，大社及燕巢芭樂都長得非常漂亮，蜜棗也很好吃，推薦給各地好朋友。

媒體聯訪時，陳其邁也被問及內閣異動問題。陳其邁表示，傳聞很多，內閣人事部分尊重總統的職權。有關張亞中宣布參與國民黨總統初選，陳其邁說，這個尊重他們（國民黨），尊重每一個人，在台灣最不缺的就是總統候選人。