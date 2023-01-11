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影／抄襲論文案下午開庭 高虹安盼林智堅好好面對

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
調查局新竹市站調查官余正煌向台北地方法院自訴林智堅違反著作權法案，今天下午將開庭。新竹市長高虹安受訪說，相信林前市長會好好面對自己的個人爭議。記者張裕珍／攝影
調查局新竹市站調查官余正煌向台北地方法院自訴林智堅違反著作權法案，今天下午將開庭。新竹市長高虹安受訪說，相信林前市長會好好面對自己的個人爭議。記者張裕珍／攝影

調查局新竹市站調查官余正煌指控新竹市前市長林智堅抄襲其台大論文，向台北地方法院自訴林智堅違反著作權法，今天下午將開庭。新竹市長高虹安受訪說，相信林前市長會好好面對自己的個人爭議。

另針對北市議員王世堅引用棒球場案錯誤數字遭到黨內批評，高也表示已透過友人向王表達歉意。

高虹安今天在市府一樓大廳出席「2023安心走跳迎兔年」記者會，會後受訪被問到林智堅針對論文案將出庭一事表示，林前市長的論文是大家很關心的焦點話題，從台大、中華大學雙雙撤銷碩士學位後，有看到林前市長提出救濟等相關事宜。

不過，她也提到，但還目前不知道教育部與新竹科學管理局著作權爭議處理最新情形，至於調查官余正煌是基於捍衛個人權利提出自訴，相信就像林前市長自己曾說的會好好面對個人爭議。

針對王世堅被民進黨基層黨員要求退黨，加入民眾黨才能海闊天空？高虹安表示，自己不方便評論其他黨內事務，但觀察王世堅過去在地方服務為民發聲，以及為公共利益發聲，之所以能屹立不搖，獲得那麼多人支持一定其來有自。

高虹安也提到，昨天看到民進黨中央沒有採納基層提議（要求開除王世堅黨籍），黨中央應該也是有其考量在。高最後也針對王世堅因為引用棒球場錯誤數字反被黨內批評表達抱歉，強調是無論其立場還是黨內事務等緣故，已經透過友人聯繫表達歉意，

高虹安 林智堅

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