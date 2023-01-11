影／張亞中宣布參選國民黨總統候選人提名 提出「救」字
孫文學校校長張亞中上午宣布參與中國國民黨總統候選人的提名選舉，會中發表參選宣言「國難方殷，庶民自救；贏回未來，你我開始！」終結只有一個字「救」。
張亞中表示2024總統大選是決定國家未來命運的大選，並指自己國家自己救，喚起群眾一起救國、救民。張亞中就兩岸關係提出「和合方略」來解決兩岸難題，指這是唯一一個對台灣最有利，而北京也有可能接受的方案；指兩岸關係有其內戰本質，兩岸問題不解決，台灣永無寧日。2024 大選可能是台灣最後的機會，是「和」與「戰」的選擇。「溝通才能避戰，和平才能止戰。溝通需換位思考，和平需具體方法」是應有的認識。
張亞中表示，在當選總統的第一天立刻做四項承諾，第一、透明政府，立刻解密追查蔡英文的論文與疫苗疫情相關檔案，並追究責任，沒弄清楚前，誰也別想出國。第二、忠誠國家認同，所有在職與退休政務官員,包括卸任總統，必須白紙黑字宣誓，確認自己的國家是符合憲法規範的中華民國，而不是「中華民國台灣」或「台灣國」。第三、澄清吏治：打擊貪腐敗類，絕不手軟。編列打鬼基金至少 一百億元新台幣，做為無追溯效期民眾檢舉違法政府官員之獎金。第四、保住台灣生機，不重蹈上世紀末日本半導體的覆轍，讓台積電根留台灣，不重蹈烏克蘭的命運，恢復四個月義務役期，強化募兵機制。
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