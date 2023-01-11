影／張亞中宣布參選國民黨總統候選人提名 提出「救」字

孫文學校校長張亞中上午宣布參與中國國民黨總統候選人的提名選舉，會中發表參選宣言「國難方殷，庶民自救；贏回未來，你我開始！」終結只有一個字「救」。

張亞中表示2024總統大選是決定國家未來命運的大選，並指自己國家自己救，喚起群眾一起救國、救民。張亞中就兩岸關係提出「和合方略」來解決兩岸難題，指這是唯一一個對台灣最有利，而北京也有可能接受的方案；指兩岸關係有其內戰本質，兩岸問題不解決，台灣永無寧日。2024 大選可能是台灣最後的機會，是「和」與「戰」的選擇。「溝通才能避戰，和平才能止戰。溝通需換位思考，和平需具體方法」是應有的認識。