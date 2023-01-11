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抄襲案今開庭！余正煌喊「要戰就來」 疑與調查局考績有關

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抄襲案今開庭 余正煌昨臉書發文「要戰就來」疑與考績有關

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市前市長林智堅。記者邱德祥／攝影
新竹市前市長林智堅。記者邱德祥／攝影

調查局新竹市站調查官余正煌指控新竹市前市長林智堅抄襲論文，並向台北地院提起刑事自訴，北院今下午將開庭行準備程序。余昨深夜在臉書發文「黨，聯合公司要攻我嗎？沒關係，我不會更差了，要戰就來」，PO文內容頗有政治意味，外傳跟自身工作考績有關；對此，新竹市調查站指出，對此不回應，相關資訊統一由調查局說明。

有不少調查官看了PO文後解讀，余正煌文章中指的「黨」，莫非是民進黨？「公司」難道是調查局？據了解，余疑似工作去年考績恐遭打乙等，對此感到不平，認為自身工作態度認真，但細節仍待證實。

另有調查官指出，今天是余正煌告林智堅案的開庭日，學長選在昨天深夜發文時機點也太巧了，且文章提及「要戰就來」，顯示態度相當強硬，難道是被秋後算帳了嗎？

林智堅台大國發所碩士論文涉抄襲，國發所學長余正煌自訴違反著作權法，法院審理期間，余認為林在抄襲風波中的個人辯護傷害他名譽，決定加告加重誹謗罪，還要針對約30名於網路上發表不實言論、推文的網友提告誹謗。

余正煌是調查班48期，早年在新北市調查處服務，負責汐止據點，擅長國安情報工作，特別是兩岸事務，平日行事低調。

調查官余正煌深夜在臉書發文，指稱「要戰就來」。圖／報系資料照
調查官余正煌深夜在臉書發文，指稱「要戰就來」。圖／報系資料照

余正煌

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