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侯友宜若選2024被批落跑 張亞中：落跑完全不是問題

聯合報／ 記者劉宛琳／台北即時報導
孫文學校總校長張亞中。聯合報系資料照
孫文學校總校長張亞中。聯合報系資料照

孫文學校總校長張亞中今天宣布參加國民黨總統初選，爭取2024提名。張在記者會中被問及新北市長侯友宜也可能選2024，被批評為落跑市長，他認為，提出國家藍圖最重要，落跑完全不是一個問題，鼓勵侯友宜一起參加初選。

張亞中表示，不管是國民黨主席朱立倫、侯友宜、鴻海董事長郭台銘都是很優秀的人，他在國民黨內沒有敵人，大家都是朋友，他們如果來參與國民黨的提名，都是值得鼓勵的。至於國民黨是否會辦總統初選，他則強調，制度才能讓整個團體走的更久。

「我從來不是一個從政的人」，張亞中說，但孫中山說政治屬於眾人，這2、30年來他在眾人之事上沒有離開過，持續在教育文化、兩岸關係、憲政改革上努力，他也參與過國民黨總統初選和黨主席選舉，做為關心台灣未來的人，這幾年來他不斷在國內外奔走。

張亞中說，政治不是他的職業，是他的志業，為了下一代，個人渺小，希望他在參與過程中讓更多人聽到國家出了什麼問題，未來該怎麼走。因為國際情勢變化大，現在台灣仍在衝突，還沒找到出路。

張亞中表示，希望2024選舉不再是選哪一個人、哪一個黨，而是選國家的未來。他參選從16字「國難方殷，庶民自救；贏回未來，你我開始」濃縮一個字，就是「救」，台灣社會需要轉變才會有未來，他對權位沒興趣，但權位這個平台才能夠做更多事情。

媒體詢問，是否擔心朱立倫不打算辦初選？張亞中表示，一個政黨必須要有理念、制度，這樣公平、公開的競爭是很需要的。

被問到藍白合作，張認為，如果自己的力量還不夠，要去跟其他政黨合作，這樣人與人的合作是可以的，他認為，跟民眾黨主席柯文哲合作可以，應該先坐下來討論兩個黨有那些部份可以互通有無，在人與人的合作之前要確定路線、理念和方向。

張亞中

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