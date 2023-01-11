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「廣達高嘉瑜」尾牙中30萬林百里加碼獎 民進黨高嘉瑜回應了

聯合新聞網／ 綜合報導
民進黨立委高嘉瑜。 圖／聯合報系資料照片
民進黨立委高嘉瑜。 圖／聯合報系資料照片

廣達電腦（2382）昨（10）日舉辦旺年會暨年終尾牙，現場抽出總額超過1000萬元的現金獎，其中一名幸運抽中「董事長獎」的員工，正好和民進黨立委高嘉瑜同名同姓，主持人黃子佼因此笑稱「要唱歌了」。

根據《TVBS新聞網》報導，董事長林百里大手筆加碼30萬元「董事長獎」共10名，而一名抽中「董事長獎」的員工剛好與立委高嘉瑜同名同姓，讓主持人黃子佼開玩笑表示，「叫她來唱個兩首歌」。

對此，民進黨立委高嘉瑜今日在臉書上發文，提到一堆人詢問她「中了什麼大獎？」她逗趣用五個嚇傻的表情符號回應，並坦言到後來才發現是同名同姓，大讚「高嘉瑜」是個好名字無誤，最後還不忘恭喜「廣達高嘉瑜」中大獎了。

貼文底下吸引大量回應，不少網友笑翻表示，「會唱歌的廣達高嘉瑜」、「中獎有高歌一曲嗎？沒有就是假的」、「要不要也來我們尾牙？」、「求本人照（誤）」、「重點是上台領獎有沒有唱歌」、「中獎要唱歌，這樣才算對得起大家」、「恭喜中獎了！雖然是同名同姓的XD」。

高嘉瑜 尾牙 民進黨

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