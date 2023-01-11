傳陳建仁接閣揆 藍籲全民檢視：加入民進黨後荒腔走板

內閣改組在即，傳出將由前副總統陳建仁出任行政院長。國民黨立院黨團總召曾銘宗表示，陳建仁學術聲望高，但自從加入民進黨後，包括以宗教輔選言論、護航高端及新竹市前市長林智堅論文等，表現荒腔走板，若當上閣揆，會要求陳建仁好好說明，也呼籲全民一起檢視。

國民黨立法院黨團今在立法院舉行記者會，曾銘宗指出，提名行政院長是總統職權，但閣揆人選的能力及品格，應受各界檢視，陳建仁自從加入民進黨後「荒腔走板、罄竹難書」。

例如陳建仁輔選民進黨立委鄭運鵬參選桃園市長時，說「天主要幫助鄭運鵬」，把宗教信仰作為輔選工具，陳建仁是政治圈第一人；另包括陳建仁長期藉聲望和職稱護航高端，還有當新竹市前市長林智堅出現論文抄襲爭議時，陳建仁也是說要還林智堅清白。

曾銘宗強調，陳建仁若真的接手閣揆，會在立法院總質詢時強力質詢，檢視陳建仁到底是不是適格行政院長。

國民黨立委李德維則指出，陳建仁曾提出勞健保改革策略，主張勞保保費每年調高、政府撥補等，請問是否代表此政策要執行？陳建仁也應對勞保年金將破產等提出具體改革措施，而不是僅靠撥補挹注，另外台電虧損等能源政策也亟待解決，希望陳建仁要好好思考、並回答大眾。