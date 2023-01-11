陳明通喊林智堅是冤案 王鴻薇批根本是學術界敗類

國安局長陳明通昨天在立院朝野協商預算時表示，新竹市前市長林智堅的論文案是冤案。當初踢爆林智堅論文抄襲案的台北市立委第三選區補選當選人王鴻薇今天表示，陳明通太誇張了，誇張到令人不可置信，她要問民進黨立委是否因為支持陳明通的說法而支持國安局的預算。

立法院朝野黨團昨晚繼續協商中央政府總預算案，其中針對國安局預算，國民黨團提案指出，陳明通擔任台大國發所長及教授時，遭批評利用學術地位，政學兩棲，面對林智堅論文抄襲案，為其掩護圓謊，以國安局長不回答陳教授的事情甩鍋，不僅是學術自主及學術倫理最大警訊，更嚴重傷害政府官員道德底線、國家官員形象，要求不適任又不適格的陳明通，應向國人公開道歉，並知所進退，立即請辭下台。

王鴻薇今天在北安路、崇實路口站路口謝票並接受媒體訪問。被問陳明通對於林智堅論文案的相關發言，王鴻薇說陳明通太誇張了，誇張到令人不可置信，說林智堅是冤案？她再次訴求台大要處理陳明通，一個敗壞學術倫理，根本是學術界敗類，還位居政府高堂。

王鴻薇說，昨天立院協商預算，結果陳明通在幫林智堅喊冤，她想看看民進黨立委會怎麼處理國安局的預算，是支持陳明通說林智堅是冤案嗎？民進黨立委會因此支持國安局預算嗎？

王鴻薇說，陳明通就不用說了，早就誇張到極點，她要問民進黨立委支持陳明通說法嗎？會因為認為林智堅是冤案而支持國安局提出的預算嗎？

媒體追問王鴻薇進到立院後會如何質詢陳明通，王鴻薇說她會準備，但因這兩天傳出內閣改組消息，她說說不定她要質詢時陳明通已經下台了，「現在看起來蘇貞昌已經逃之夭夭了」。