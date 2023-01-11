林智堅政治生命已結束？ 徐巧芯大膽預言1事：會持續到2024

民進黨在九合一大選慘敗，新竹市前市長林智堅的論文抄襲案更釀一屍多命，至今風波仍未平息。對此，國民黨台北市議員徐巧芯提到，綠營真正該反省和檢討的，是所有人針對林智堅的事情認錯，而不是去切割王世堅和高嘉瑜。她也預言，雖然林智堅的政治生命已經結束，但對於民進黨的傷害會持續到2024年。

徐巧芯昨（10）日在節目《大新聞大爆卦》中表示，雖然林智堅的政治生命已經結束了，但他對於民進黨的傷害還沒有結束，而且會一直持續到2024年，因為他的論文案現在才在一半而已。徐巧芯根據內部消息透露，余正煌承受很大的壓力，一直以來到現在都是。余正煌的工作位置在新竹，那新竹是誰的地盤？柯建銘的地盤，她質疑「調查局的上司下屬是否受到柯建銘的影響給他壓力，我不知道，但是我知道的事情是，民進黨到現在都還為了保護林智堅，這個學位被取消兩個的人動手動腳」。

「那你覺得民眾可以接受嗎？」徐巧芯認為真正該反省和檢討的，是所有人針對林智堅的事情認錯，不要去切割王世堅和高嘉瑜，這兩個人根本沒做什麼。民進黨應該切割的是林智堅，他是最該被切割的人，「從論文案到棒球場到（關埔）國小案，哪一件事情做對了？民進黨沒有人願意跟他切割，還繼續護著他，幫著他去打壓其他人，去打壓余正煌，以及要和林智堅打官司的這些人，民進黨這樣做大家看得下去嗎？」

然而，主持人馬千惠不解詢問，「為什麼啊？他們是還看好林智堅是不是？我實在不懂耶！」徐巧芯坦言民進黨就是臉皮很厚，他們不願意承認自己有錯，所以會用硬拗的方式硬拗到底，就看當初蔡英文怎麼幫林智堅背書就知道了，「我才不相信民進黨上上下下，都認為林智堅的論文沒問題」。可是不管，民進黨就是硬拗到底，就跟當年擋BNT疫苗的時候一樣，去講說高端多好，就是用這種硬拗和包裝的方式，所以林智堅這個政治人物就是整個民進黨的縮影。