陳師孟：高嘉瑜說「行政失靈」何錯之有？

民進黨立委高嘉瑜近日因對中央政府稅收超徵的評論，慘遭綠營民代及側翼圍剿。前監察委員陳師孟10日投書媒體表示，高嘉瑜的講法大致無誤，反倒是評論者與相關政府官員的説法大有可議，稅收超徵是一個事實，產生超徵是否應該究責政府，也可以有一個客觀合理的評斷，不該比聲量來論輸贏，對社會大眾造成積非成是的錯誤印象。

陳師孟撰文指出，高嘉瑜所謂的「行政失靈」不是單純指「超徵」這件事，而是強調「連續兩年大幅超徵」。超徵本身是沒什麼大不了的，某年超徵、隔年短徵之例，隨時隨地可見，值得追究的是，時序上「連續」兩年、幅度上「前所未有」的超徵，這就非比尋常了，可見把高嘉瑜的批評簡化為「超徵就是失靈」，並不公允。

陳師孟說，稅收編列來自對下一年經濟表現的預期，當然會有不確定性，但當2022年超徵情況依然居高不下，甚至變本加厲再擴大為4500億元，這就令人無法視而不見，莫非財主單位認為普世疫情將在一年內完全平息？

陳師孟表示，預算編列與實際狀況有一段時間落差，是一個年年不變的事實，去年如此、今年也如此，拿來合理化2021年的預測失誤是可以，但不能食髓知味一再拿來當藉口。退一步説，設使最後超徵雖然持續、但有所縮減，則顯示主事者面對情勢變遷，多少有「檢討過去、策劃將來」，但若第二次失誤不減反增，則高嘉瑜以預算編列過程有「行政失靈」相責，只是指出政府對職掌業務的行政運作不夠靈活，何錯之有？

陳師孟指出，政府把稅收超徵視為「全民努力配合政府防疫」的甜美經濟果實，未免也太天真可愛了。從事國際貿易的業者和任何人一樣，為自家生計努力賺錢，應該沒有幾個人會自認是為了配合政府防疫在打拼，大家都只是為了渡過難關而已。所以民間營業收入與政府稅收「好於預期」，不必賦予特別「崇高」的解析，而政府最後決定全民普發現金，也不表示全民有努力配合防疫。

陳師孟說，是否要把高嘉瑜拉下立委推薦名單，當然是民進黨的家務事；但是如果有這樣的打算，最好直說是出於純政治考量，不要搬出經濟上站不住腳的理由做政治鬥爭。