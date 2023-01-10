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國民黨要求為論文抄襲案道歉 陳明通：林智堅的案子是冤案

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國民黨要求為論文抄襲案道歉 陳明通：林智堅的案子是冤案

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
國安局長陳明通指導學生論文頻出包，除了論文門連環爆，也衍生民調門爭議，國民黨團提案要求陳明通道歉並下台，陳明通今晚出席朝野協商表示，林智堅論文門是冤案，若通過這樣提案無法接受。圖／聯合報系資料照片
國安局長陳明通指導學生論文頻出包，除了論文門連環爆，也衍生民調門爭議，國民黨團提案要求陳明通道歉並下台，陳明通今晚出席朝野協商表示，林智堅論文門是冤案，若通過這樣提案無法接受。圖／聯合報系資料照片

調查員余正煌指控前新竹市長林智堅抄襲其論文，並向台北地院提及刑事自訴，北院明天將開庭審理。國民黨立法院黨團透過預算提案，要求林智堅論文指導教授、國安局陳明通道歉並下台。陳明通今晚出席朝野協商時表示，林智堅的案子確定是冤案，明天法院就要開議，所以的證據包括國民黨立委曾銘宗、溫玉霞都看過，這就是一個冤案，無法接受通過這樣的提案。

立法院朝野黨團今晚繼續協商中央政府總預算案，其中針對國安局預算，國民黨團提案指出，陳明通擔任台大國發所長及教授時，遭批評利用學術地位，政學兩棲，面對林智堅論文抄襲案，為其掩護圓謊，以國安局長不回答陳教授的事情甩鍋，不僅是學術自主及學術倫理最大警訊，更嚴重傷害政府官員道德底線、國家官員形象，要求不適任又不適格的陳明通，應向國人公開道歉，並知所進退，立即請辭下台。

民進黨團總召柯建銘率先喊出保留啦，只要有關林智堅的預算提案都保留，到時候院會再來表決掉。

此時陳明通主動出聲，「報告院長，我還是要說明，林智堅的案子確定是冤案，明天法院要開議，所以證據曾銘宗、溫玉霞都看過，這就是一個冤案，在此說明，通過這樣的提案沒辦法接受。」

柯建銘喊話曾銘宗，現在雙方互告要開庭，就撤案啦；曾銘宗則回「保留啦！」柯建銘答，「好，保留，到時候都表決掉。」最終會議主席、立法院長游錫堃裁示保留。

林智堅 國安局 陳明通 論文抄襲

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