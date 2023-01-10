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影／賴清德：「疑美論」如成共識台灣很危險 引爆網路炸鍋

聯合報／ 記者陳秋雲劉柏均／台中即時報導
副總統賴清德八日在台中場「向黨員報告」座談會，提到不能讓懷疑美國成為社會共識。記者劉柏均／攝影
副總統賴清德八日在台中場「向黨員報告」座談會，提到不能讓懷疑美國成為社會共識。記者劉柏均／攝影

副總統賴清德參選民進黨主席，8日在台中市「向黨員報告」，指出「不能讓懷疑美國的言論成為社會共識」，引發網路熱議。臉書粉專「工程師看政治」發文指如要當國家領導人，起碼要守住國格。

前立委郭正亮今晚與朱學恒直播時提到，賴清德說不能讓「疑美論」形成社會共識，一是向蔡英文總統，二是向美國表態，但這會引發各界丟出議題拷問。

賴清德當天在台中場「向黨員報告」，說千萬不要讓有心人故意發起懷疑美國的言論，變成社會共識，這對台灣非常不利。

他說，過去台灣民主固然是民進黨內同志費很多苦心完成目標，但千萬不能忘記有美國在背後幫忙，壓制專制獨裁的國民黨，所以台灣民意才有辦法一步一步邁向民主成功的道路。

要確保台灣安全，除提高自我防衛力量外，千萬不要讓有心人士故意塑造懷疑美國的言論成功，不然台灣會很危險。目前蔡總統努力促進台美貿易，一步一步，透過雙方貿易協定，把台灣物產行銷到世界各國，不要遇到阻難，這也是確保台灣安全的重要一步。

不過賴清德當天在座談會提到此論點，台下民進黨基層民眾並沒有異議。

美國 賴清德 民進黨

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