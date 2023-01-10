賴清德宜蘭發表參選政見 黨員怒罵經營不紮實「放著讓基層去爛」

副總統賴清德參選民進黨主席，今天到宜蘭舉辦政見發表會。不少黨員反映，民進黨基層經營不紮實，甚至放著讓基層去爛，無法貼近民心；賴清德回應說，雖然去年底選舉失敗，但是失敗要面對檢討，唯有團結才有機會，「打斷手骨顛倒勇」。

「重整旗鼓，重新出發」賴清德向黨員報告政見發表會，今天晚上在宜蘭縣議會大廳舉行，黨員踴躍出席幾乎把會場坐滿，但由於大家爭相舉手槍發言，讓部分沒有辦法輪到發言的民眾大爆怒氣，原本7點40分要結束發言，後來又開放延長15分鐘。

由於民進黨從去年至今接連幾場選舉都敗選，不少基層黨員批評，民進黨在地方上的基層經營不夠紮實，不能貼近民眾，這個問題如果不好好面對，下次選舉還是一樣會輸。

立委陳歐珀與前宜蘭市長江聰淵在發言時都強調抗中保台，選舉雖然失敗但不能失志，為了守護台灣，2024年的總統選舉，絕對不能輸，否則台灣前途讓人擔憂。

不過有黨員表示，大家口中講的「抗中保台」會讓人民擔心疑慮，應該改成「和平保台」，要對抗的是共產黨，必須保護的是人民。

賴清德表示，他未來參選的四大政見，團結黨的力量，支持蔡英文總統政策推動；找回民進黨執政期清廉勤政愛鄉土及綠色執政、品質保證的招牌；人才培養一棒接一棒；為守護台灣，打拚促進民主和平。