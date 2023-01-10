再批論文事件是學術詐欺！呂秀蓮嘆「當作歷史共業」 呼籲賴清德興革

民進黨九合一敗選至今一個多月，副總統賴清德同額競選民進黨主席受到矚目。前副總統呂秀蓮今天再次談到論文抄襲事件，她表示，論文事件是學術詐欺，有這種老師才有這種學生，校長、教育部長不用負責嗎，應該當作一個歷史共業，好好處理。她也說，「未來的賴總統如果可以趕快延攬一些有經驗的專家，研擬應興應革的方案，就可以挽救民進黨」。

呂秀蓮今天接受網路節目「新聞不芹菜」專訪，她表示，學術應該有至高無上的尊嚴與神聖，應該進行制度性革新，賴清德應該有一組人，全面興革，擬出方案，要處理全部處理。

至於為什麼蔡英文總統還要重用陳明通當國安局長？呂秀蓮說，說法是在綠營裡面，跟中國大陸有交手經驗的只有陳明通，所謂「中國通」，非用陳明通不可，這理由是不是大家可以接受？

呂秀蓮說，一個國家的底蘊就看人民的教育水準，學術詐欺不可原諒，如果賴清德有心全面興革，就一定要做，否則學術腐爛到家，國家沒有前途。