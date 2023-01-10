三讀通過！誘兒少拍性影片最重關10年、散布關7年

立法院今三讀通過「兒童及少年性剝削防制條例」、「性侵害犯罪防治法」修正草案，修法重點包括加重拍攝、散布、播送兒少性影像者的刑責，並擴大通報對象以及增列持有兒少性影像者的罰則；網路平台業者也有義務依法將性影像移除下架、保留網頁180天以供司法調查，違者最重罰60萬。衛福部將建置集中處理中心，接受被害人線上申訴，衛福部也將於6個月內跨部會研修授權子法與配套，兒盟也呼籲，三讀後至少還有三大重要配套應做，才能真正保護兒少。

衛福部保護服務司晚間發出新聞稿表示，本次修法創設「性影像移除下架機制」，明訂網際網路平台業者有先行限制瀏覽、移除性影像相關網頁，及保留犯罪網頁180天供檢警司法機關調查的義務。網際網路平台業者如透過網路內容防護機構、主管機關、警察機關或其他機關，知悉有被害人性影像後，應先行限制瀏覽或移除被害人性影像有關的網頁資料。

如果業者不先行限制瀏覽或移除，目的事業主管機關最高可對其處新臺幣60萬元以下罰鍰，並令其限期改善，屆期未改善者，得按次處罰，並得限制接取該網站。針對「兒少性影像」，此次修法也與國際接軌，增訂被害人得於案件偵審中請求重製扣案之被害人性影像，由主管機關協助透過資訊系統比對移除被害人遭散布上傳之性影像。

有鑒於2020年南韓N號房事件，針對使兒童或少年被拍攝、自拍、製造性交或猥褻行為之性影像案件，已將刑責從「3年以上7年以下」調高為「3年以上10年以下」。散布兒少性影像刑責從「3年以下」調高為「1年以上7年以下」。無正當理由持有兒少性影像者，也從行政罰改成1年以下刑罰；境外犯散布兒少性影像罪，都納入處罰。

針對未經同意遭散布，或遭恐嚇威脅散布成人性影像的被害人，都可以準用「性侵害被害人保護服務措施」，包含被害人身分隱私保密、刑事司法程序保障、保護扶助服務，以及性影像移除及下架機制等；以強暴脅迫手段攝錄性影像之加害人，準用「性侵害加害人處遇及登記報到查訪規定」。

保護服務司指出，過去遭受性影像散播威脅的被害人，陷於無求助管道孤立無援、害怕無法有效要求網路業者下架等困境。為解決此問題，衛福部將建置「集中處理中心」，被害人可直接向處理中心提出線上申訴，該中心會通知網際網路平台業者限制瀏覽或移除性影像，並副知主管機關，透過公權力落實性影像移除下架。

保護服務司表示，衛福部將於6個月內將積極跨部會研修相關授權子法與配套措施，完善性影像移除機制，並與網際網路平台業者合作，在技術可行下，儘速限制瀏覽或移除下架性影像，以防治性侵害犯罪、防制兒少遭性剝削、遏止性影像散布。

從2020年開始推動修法的兒福聯盟，昨於三讀前夕發文，肯定修法同時呼籲，三讀後，主管機關應積極提出相關的機制及配套措施。兒盟建議三項重要配套，首先擴編兒少性剝削防制相關人力與經費，落實新法規定。第二，兒少網安教育應加強辨識網路誘拐、性剝削等新型犯罪手法，改採受害案例「情境式演練」方式，全面提升兒少、親師的數位素養。第三，各部會停止互踢皮球，中央盡速成立兒少網路安全專責主管單位。