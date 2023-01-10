平均地權條例、氣候變遷因應法通過 蔡英文謝朝野支持

立法院今天三讀修正「平均地權條例」及「氣候變遷因應法」，蔡英文總統在臉書上感謝朝野支持。她表示，感謝行政院、 內政部以及環境保護署分別提出草案版本，更感謝朝野不分政黨的共同支持，讓台灣在居住權益以及因應氣候變遷上，都能往前邁出重要一步。

蔡總統說，這段時間以來，在各個議題領域上，大家對政府提出很多建言，執政團隊都會持續努力，積極回應國人的期待。「我相信，強化台灣整體的韌性、成為一個更好的國家，是我們一致的目標，新的一年，我們繼續團結來拚。」

蔡總統說，實現「2050淨零排放」也一直是執政團隊的重要目標之一。今天，「氣候變遷因應法」修正案通過後，將2050年淨零排放目標、各部會權責、氣候變遷調適專章以及徵收碳費機制等明確入法，全力來推動台灣走向淨零排放，因應國際趨勢。這也是台灣完備氣候法制的歷史性一步。