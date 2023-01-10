【重磅快評】個資到處外洩 滿地破洞的資安才是國安危機

全國民眾的戶政資料在國際網路上被兜售，官員至今不見反省檢討；全民健保資料被負責保管的健保署官員外洩，連國安、情治人員都逃不了，政府官員輕忽人民個資被外洩、更有人將負責的百姓個資視同商品販售；也難怪總統府密件外流至今，真相依舊不明，滿地破洞的資安還有國安可言？

美國資安威脅情報公司Cyble去年5月揭露，台灣有兩千萬筆民眾個資在暗網上被以2500美元價碼公開販售，包含姓名、戶籍地址、身分證字號、出生年月日、手機號碼等個人資料，換算下來一個人的資料只價值台幣0.0038元，連半毛錢都不到。

政府官員第一時間回應是多年前的舊資料，卻不見如何遏止民眾個資持續在網路上遭公開販售的解方，畢竟基本個資就算是舊資料卻是長久不變；何況在政府推稱是舊資料後，網路上隨即就出現副總統賴清德、國安會秘書長顧立雄等官員的最新個資也遭公開販售，大大打臉政府官員的卸責與無能。

無力查辦國人被販售的個資，主管部會官員還在國會嗆立委，已是蔡政府的超級荒謬演出；如今再爆出健保署內部人員13年來長期外洩民眾就醫等敏感個資，光是官員販售健保個資牟利或為特定人刺探，就已是離譜違法；如今還牽扯出鎖定國安局、軍事情報局等高度敏感情治單位人員的健保個資，蔡政府嘴上最愛講的國安，實際上早已處處是破洞。

健保署握有全台國民從出生到死亡，一生中就醫、健康檢查等所有敏感性資料，因負責保管特種資料，因此被列為資通安全責任A級的行政機關，竟然長年有內鬼持續外洩，尤其這還不是國內健保資料外洩的第一件，過去國內中央跟地方都曾發生過大批國人健保資料外洩事件，如今還爆出剛退休的前主任秘書涉嫌外洩，層級之高，令外界驚訝。

尤其健保署長李伯璋去年還在憲法法庭夸言健保醫療資訊受到相當程度保護、攸關台灣醫療發展；健保署也曾有意開放全國三五○萬名已故國人健保資料庫，還稱具醫學和商業價值。如今兩相印照，不僅諷刺，更令人質疑是否背後有其他考量。

健保署官員外洩健保資料透露的國安警訊只是其中之一，總統府在2020年5月外流的蔡賴之爭等機密內容，到底是駭客所為還是有心人外洩，真相至今不明，相關人無意追查、檢警調也順水推舟當沒這件事，以為遮住雙眼就天下太平，卻只見政府資安失控、各類個資被駭被竊事件一而再、再而三發生，而且是遍布在各行政機關。

正因執政者無視民眾各種個資輕易外洩，連大法官在健保資料庫案的憲法判決中特別指出，個人資料保護法或其他相關法律規定整體觀察，欠缺個人資料保護之獨立監督機制，對個人資訊隱私權之保障不足，有違憲之虞，相關機關應在3年內，建立相關法制。至今也未見行政單位有積極作為。

至於花費人民大筆納稅錢新設的數位部，除了一再以各種名義增加預算，對於政府的資安卻始終停留在空中樓閣畫大餅階段，任憑蔡總統多次喊出「資安就是國安」的口號，淪為大笑話。