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立院三讀兒少性剝削條例 無正當理由持有性影像重判1年

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
兒童及少年性剝削防制條例晚間在立法院副院長蔡其昌敲槌三讀後通過。記者曾吉松／攝影
兒童及少年性剝削防制條例晚間在立法院副院長蔡其昌敲槌三讀後通過。記者曾吉松／攝影

立法院會今天三讀通過「兒童及少年性剝削防制條例」條文修正草案，提高拍攝、散布兒少性影像罰則，其中無正當理由持有兒童或少年與性相關影像者，本次修法從行政罰修正為刑罰，未來將處1年以下有期徒刑，可併科罰金，並且規範境外犯散布。

台灣過去曾經發生民進黨立委高嘉瑜遭施暴事件、網紅小玉涉嫌以Deepfake技術製作換臉謎片等，行政院會在去年3月10日通過防制性暴力等4項修法草案，後續送交立法院審議，其中刑法部分條文、犯罪被害人權益保障法、性侵害犯罪防治法已經陸續完成三讀程序。

立法院會晚間三讀通過「兒童及少年性剝削防制條例」部分條文修正草案，明定兒童或少年性剝削行為包括拍攝、製造、散布、播送、交付、公然陳列或販賣兒童及少年之性影像、與性相關而客觀上足以引起性慾或羞恥之圖畫、語音或其他物品。

三讀條文規定，網路平台業者發現兒少性剝削犯罪嫌疑情事，應先行限制瀏覽或移除，並且至少保留180日供司法及警察機關調查；若違反相關規定而無正當理由，可處新台幣6萬元以上、60萬元以下罰鍰，並且令其限期改善，屆期未改善得按次處罰。

三讀條文明定，透過招募、引誘、容留、媒介、協助、利用或以他法，使兒童或少年為性交或猥褻之行為，以供人觀覽者，處3年以上、10年以下有期徒刑，得併科新台幣300萬元以下罰金。

另外，如果是以強暴、脅迫、藥劑、詐術、催眠術或其他違反本人意願的方法，則處7年以上有期徒刑，得併科新台幣500萬元以下罰金。

三讀條文規定，透過散布、播送、交付、公然陳列或以他法供人觀覽、聽聞兒童或少年的性影像、與性相關而客觀上足以引起性慾或羞恥之圖畫、語音或其他物品者，處1年以上、7年以下有期徒刑，得併科新台幣500萬元以下罰金。

三讀條文明定，無正當理由持有兒童或少年之性影像，處1年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣3萬元以上、30萬元以下罰金。至於使兒童或少年從事坐檯陪酒或涉及色情的伴遊、伴唱、伴舞或其他類似行為者，則處新台幣20萬元以上、200萬元以下罰鍰，並且令其限期改善。

三讀條文規定，宣傳品、出版品、廣播、電視、網際網路或其他媒體，不得報導或記載有性暴力犯罪被害人的姓名或其他足以識別身分的資訊，違者處新台幣6萬元以上、60萬元以下罰鍰。

根據三讀條文，除了被害人中途學校條文由行政院訂定施行日期之外，其餘通過條文均自公布日施行。

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