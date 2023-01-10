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該開除王世堅黨籍嗎？ 民進黨中央回應了

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨新竹市黨部要求黨中央開除王世堅黨籍，王出面回應，表示新竹市黨部那麼有效率，那就去辦，他也不會抗辯。本報系資料照
民進黨新竹市黨部要求黨中央開除王世堅黨籍，王出面回應，表示新竹市黨部那麼有效率，那就去辦，他也不會抗辯。本報系資料照

民進黨幾位「林智堅派」新竹市議員與台北市王世堅議員之間連日隔空交火。民進黨代理秘書長林鶴明今天表示，民進黨是一個民主多元的政黨，九合一敗選後，本黨全體上下從主席到黨工與每一位從政同志，都應反躬自省，虛心檢討。民進黨必須深刻面對缺點並改變，才對得起人民的支持。

王世堅近期因砲轟新竹市前市長林智堅是「草包」，並批林明顯違法，該被檢調調查、收押；民進黨新竹市黨部昨天也舉行記者會，要求黨中央開除王世堅。

林鶴明指出，對於各界的批評和指教，民進黨從政同志更應基於事實和證據來評論，公共建設的問題可以依法咎責，監督改善。支持者也期待在此困難的時刻，民進黨更應團結，重建人民對本黨的信任。

林鶴明表示，民進黨對於黨員同志的權利義務民都有相關的運作規範跟機制，且行之有年，不管是誰，都要尊重機制。

民進黨 林鶴明 王世堅

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