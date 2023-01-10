影／平均地權條例部分條文三讀通過 花敬群：國人期待

立法院今天三讀通過修正《平均地權條例》部分條文，明定若炒房明顯影響市場秩序或壟斷轉售牟利，最高可處新台幣5000萬元罰鍰，限期未改善者，可連續處罰。

內政部代理部長花敬群今天下午出席「111年鳳凰獎楷模表揚典禮」在會前接受媒體聯訪時，花敬群表示感謝立法院全力支持，《平均地權條例》可以順利完成三讀程序。這次平均地權條例的修法，是為了要抑制過往房地產市場的炒作歪風，對於基本的需求、交易以及廠商正常營運行為，基本上不會有直接的衝擊和影響。

花敬群指出房地產市場或住宅體系是為了服務人民的生活和居住需求，政府希望這部分的功能可以被突顯、被強調，能夠持續降低炒作、投機的行為，這是國人期待的結果。