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綠營基層喊開除王世堅、高嘉瑜 蔡啟芳力挺：他們恨鐵不成鋼

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
綠營基層喊開除王世堅、高嘉瑜 ，前立委蔡啟芳力挺：他們恨鐵不成鋼。圖／取自蔡啟芳臉書
綠營基層喊開除王世堅、高嘉瑜 ，前立委蔡啟芳力挺：他們恨鐵不成鋼。圖／取自蔡啟芳臉書

民進黨立委高嘉瑜、台北市議員王世堅，因發言屢次批評政府或黨內，綠營基層出現開除兩人聲浪。綠營嘉義縣立委蔡易餘父親、前立委蔡啟芳臉書說，「王世堅、高嘉瑜發言，可能你聽了很不舒服，但他們應是恨鐵不成鋼心境，建言批評，民進黨不是一言堂！」

蔡啟芳說，「選輸了！何必怪東怪西的，沒有好的政策，與迷人的政見，來激發選民支持熱情，那必然的就是輸，王世堅議員，高嘉瑜委員發言，可能你聽了很不舒服，但他們也應是恨鐵不成鋼的心境，來加以建言與批評。

他們是民意代表，民進黨有初選制度，如果他們真的那麼不適任，當由制度來淘汰，不是他們怎樣的發言，就是罪魁禍首，而必棄之後快，請問阿扁時代的十一寇，有那個被開除黨籍，現不是個個都當官，民進黨不是一言堂，有批評才會有進步吧，請給台灣一個團結力量，來對抗邪惡中國，才是當務之急吧！

在這一面倒氛圍下，現今要救民進黨，唯有在主席選舉投票時，用最高的投票率來支持賴清德，讓他在黨內有最高的黨意來當他的後盾，帶領大家打贏2024大選！」

民進黨 王世堅 高嘉瑜 蔡啟芳

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