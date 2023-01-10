列賴清德五大困境 沈富雄嘆：有三項怪不得任何人

副總統賴清德將要接掌民進黨中央，成為2024年民進黨總統大選候選人的態勢也越趨定於一尊。前立委沈富雄今天在臉書表示，賴清德面臨五大困境，不能說已經無望，但舉步維艱，尤其是前三項完全是內因性的困境，敵人就是自己，怪不得任何人。

沈富雄指出，賴清德面臨的困境第一項是在綠營板塊萎縮、桃竹潛在弊案及台南黑金夾擊之下，要在短期內呈Ｖ型翻轉，進而取得大位，是一空前大挑戰，賴清德面對的是典型的政權末期症候群。

沈富雄說，第二項是基層的反彈聲音與側翼一模一樣，難怪民進黨的各種檢討報告中，無人敢觸及側翼，怎麼種、怎麼栽、怎麼收穫，側翼與基層都是民進黨豢養長大的，現在來到頭痛時刻。賴面臨這些責難，凡夫一個，沒有肩膀。

沈富雄表示，第三項是「抗中保台」轉型為「和平保台」論述困難，目前的講法是「和平」是目的，「抗中」是手段，十分牽強。第四點是2023年屬經濟衰退年，人民的消費能力倒退，投票的心情不會好。最後，賴清德對手「侯X配」的力道超強，這是賴清德屋漏偏逢雨，運氣不好。