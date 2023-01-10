平均地權條例三讀通過 花敬群：抑制炒房！服務人民居住需求

立法院今天三讀通過「平均地權條例」修正案，祭出5大措施遏止炒房，最重可處5000萬元，內政部代理部長花敬群今天受訪說，這次修法是為了抑制房地產炒作歪風，是服務人民生活和居住的需求，直指「是國人非常期待的結果」。

內政部代理部長花敬群，今天陪同行政院長蘇貞昌至消防署出席「111年鳳凰獎楷模表揚典禮」，典禮前接受媒體採訪，針對今天「平均地權條例」三讀通過，他感謝立院全力支持，說這次修法是抑制過往房地產市場炒作歪風，「對於基本需求交易，廠商正常的營運行為，不會有直接的衝擊和影響，地權條例是為了服務人民生活和居住的需求，希望這部分的功能被凸顯、強調，持續降低炒作和投機行為，是國人非常期待的結果」。

媒體追問，建商業界先前就擔心，「平均地權條例」修正案通過後，會導致中小型建商出現倒閉潮，工會還因此發表聲明，花敬群說，市場會有它的機制，對於體質本身比較有問題的廠商，再來觀察是不是真的發生這樣的問題，如需要協助，政府不會袖手旁觀，「短期的衝擊、波折都可以調整補救，但是完整健全的體系是更重要的政策思考」。