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平均地權條例三讀通過 花敬群：抑制炒房！服務人民居住需求

聯合報／ 記者翁至成／新北即時報導
立法院今天三讀通過「平均地權條例」修正案，內政部代理部長花敬群受訪說，「這是國人非常期待的結果」。圖／擷取自聯合新聞網直播
立法院今天三讀通過「平均地權條例」修正案，內政部代理部長花敬群受訪說，「這是國人非常期待的結果」。圖／擷取自聯合新聞網直播

立法院今天三讀通過「平均地權條例」修正案，祭出5大措施遏止炒房，最重可處5000萬元，內政部代理部長花敬群今天受訪說，這次修法是為了抑制房地產炒作歪風，是服務人民生活和居住的需求，直指「是國人非常期待的結果」。

內政部代理部長花敬群，今天陪同行政院長蘇貞昌至消防署出席「111年鳳凰獎楷模表揚典禮」，典禮前接受媒體採訪，針對今天「平均地權條例」三讀通過，他感謝立院全力支持，說這次修法是抑制過往房地產市場炒作歪風，「對於基本需求交易，廠商正常的營運行為，不會有直接的衝擊和影響，地權條例是為了服務人民生活和居住的需求，希望這部分的功能被凸顯、強調，持續降低炒作和投機行為，是國人非常期待的結果」。

媒體追問，建商業界先前就擔心，「平均地權條例」修正案通過後，會導致中小型建商出現倒閉潮，工會還因此發表聲明，花敬群說，市場會有它的機制，對於體質本身比較有問題的廠商，再來觀察是不是真的發生這樣的問題，如需要協助，政府不會袖手旁觀，「短期的衝擊、波折都可以調整補救，但是完整健全的體系是更重要的政策思考」。

另外，有媒體問，怎麼看近期將發布的「史上最多三線三星高階警官人士異動」，花敬群回應，警界調動都有陸續徵詢各縣市首長意見，連總統、院長也都非常關切，等到這部分都明確，再對外正式宣布。

行政院長蘇貞昌和內政部代理部長花敬群，今天下午至消防署出席「111年鳳凰獎楷模表揚典禮」。圖／行政院提供
行政院長蘇貞昌和內政部代理部長花敬群，今天下午至消防署出席「111年鳳凰獎楷模表揚典禮」。圖／行政院提供

花敬群 房地產 內政部

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