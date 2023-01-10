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健保署三人外洩個資 林楚茵籲盡速訂定資料保護法規

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
民進黨立委林楚茵。本報資料照
民進黨立委林楚茵。本報資料照

衛福部中央健康保險署前主任秘書葉逢明及兩名現任基層公務員，涉嫌利用職務上查詢健保資訊系統權限，外洩健保被保險人資料等個資，時間長達13年。民進黨立委林楚茵表示，健保署近年推動健保快易通APP、雲端病歷，增加醫病雙方便利，然而這些敏感的個人資料，健保法卻草率保護，僅在第79條註明要盡善良管理人之注意義務，其他則依照個人資料保護法規範，卻 完全沒有罰則，毫無國安概念。

林楚茵表示，健保資料庫有全國民眾的就醫紀錄、用藥情形，健康狀況是非常重要的大數據也具有機敏性。以武漢肺炎為例，健保快易通可以看到個人PCR採檢日期及結果、接種紀錄等個人敏感資訊。這次事件若健保署員工將總統政要、國安人員或企業家的健康資料盜賣外洩給中國或詐騙集團，將衍生嚴重國安問題。

林楚茵說，中國滲透台灣不會只有資訊戰、統戰宣傳，從前立委、退役將領被吸收，現在又有健保署疑似「內鬼」外洩個資，已經從軍事、政治的資料收集，擴大到健康部門的全面滲透。

去年8月12日憲法法庭已經判決三年內健保署必須訂定資料保護相關法規，過了快半年卻還在委外草擬，林楚茵要求健保署加快步調，不要火都燒到家門了卻還在考慮要不要買灑水器。

健保 林楚茵 國安

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