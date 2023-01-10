蘇貞昌態度放軟、變謙虛了？王世堅：早知如此何必當初

總統蔡英文因九合一大敗辭去民進黨主席職位，面對稅收超徵「發現金」，行政院長蘇貞昌直接宣布發放，外界質疑是「架空」蔡英文？對此，頻頻點名蘇貞昌應下台的台北市議員王世堅下午在北市議會受訪表示，蘇貞昌這幾天態度放軟了，變謙虛了，但他也說，早知如此何必當初。

王世堅說，他對蘇貞昌，只能說這幾天態度有放軟，也改變了，變謙虛了，早知如此何必當初，但畢竟蘇貞昌是創黨元老，過去大家有共事過，在民主運動，就事論事，他是撇開私情，完全就事論事，蘇貞昌現在態度有放軟了，但這樣態度應該在4年來都以這態度，不要造成社會分裂，也不要去增加民進黨被社會的厭惡感。