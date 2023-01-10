德國議員：支持一中政策但無法接受片面改變台海現狀

蔡英文總統今天接見「德國國會自民黨國防、外交與人權委員會高階國會議員訪團」，她表示，感謝德國對台灣的重視及支持。面對威權主義的擴張，民主國家更應該團結合作，守護民主自由價值，期待台灣和德國及更多民主夥伴，共同守護區域秩序的穩定及繁榮。議員佛格則指出，德國國會、政府、整個歐洲及西方盟友等，都支持一中政策。但任何試圖以武力或威脅以武力片面改變台海現狀，都是無法接受的。

蔡總統指出，這段時間以來，台灣和德國的交流愈來愈緊密。去年10月，德國國會「友台小組」和「人權委員會」兩個訪團陸續來訪，彰顯德國國會跨黨派對台灣的支持；去年12月，我國國家人權委員會主委陳菊也率團訪問德國，創下雙方人權官員會晤層級最高的紀錄。

蔡總統提到，台德雙方的合作面向非常多元，包括能源轉型、金融監理、中小企業創新研發，以及轉型正義等不同領域。相信未來在訪團的大力支持下，台灣和德國會繼續深化夥伴關係。

蔡總統也代表台灣人民感謝德國對台灣的重視與支持。去年，德國國會首度通過支持台灣以觀察員身分參與「世界衛生大會（WHA）」，也是首次有超過100位國會議員進行連署支持台灣。去年8月，中國在台海周邊持續軍演，德國身為G7輪值主席國，透過G7外長的聯合聲明，表達維持台海和平的重要性。接著去年9月，德國在落實「印太方針」的執行進展報告也首度提及台灣，持續關切台海安全。

蔡總統強調，目前面對威權主義的擴張，民主國家更應該團結合作，守護民主自由價值。台灣將從明年開始，恢復一年期的義務役，強化自我防衛的實力，也展現守護家園、捍衛民主的決心。期待台灣和德國以及更多民主夥伴，共同守護區域秩序的穩定及繁榮。

德國國會國防委員會主席史琪曼（Dr. Marie-Agnes Strack-Zimmermann）致詞時表示，去年2月24日，隨著俄羅斯入侵烏克蘭，世界局勢大為改變；當時並非俄羅斯第一次入侵烏克蘭，但那次入侵，對歐洲、德國，甚至是全世界來說，卻是敲醒警鐘。

史琪曼表示，烏克蘭的事件中，獨裁統治者持續影響全世界。因此，來到台灣這美麗的寶島，是要告訴全世界，民主國家要緊密地站在一起，希望未來的子孫也能過著和平及自由的生活。

佛格指出，德國國會、政府、整個歐洲及西方盟友等，都支持一中政策。但也深信，如果要改變台海現狀，必須基於雙方的共識；任何試圖以武力，或威脅以武力片面改變台海現狀，都是無法接受的。這是國際社會的立場，最近G7的聲明即是例證，而這也是德國深刻的信念。德國自民黨黨團非常重視自由，「此次訪台就是要傳達我們的支持，及團結反對任何軍事侵略的威脅。」