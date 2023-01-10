綠營基層喊開除王世堅、高嘉瑜 徐巧芯力挺並點名戰犯
民進黨立委高嘉瑜、台北市議員王世堅因發言屢次批評政府或黨內，綠營基層出現開除兩人聲浪。台北市議員徐巧芯今天發文挺王世堅、高嘉瑜，說很多人說要開除他們，代表2022後的民進黨根本沒有反省，真正的戰犯是林智堅、柯建銘、黃承國、陳時中、蘇貞昌，以及時任黨主席的蔡英文這六人。
徐巧芯在臉書上表示，民進黨現在一堆人吵著要開除王世堅、高嘉瑜等人，這代表2022後的民進黨根本沒有反省。2022年選舉過程發生了很多事件與議題，她作為對手陣營，可以很負責任的說，在藍營的攻防議題上，沒有什麼議題是跟王世堅、高嘉瑜二人有關係的。
徐巧芯說，真正的戰犯，是林智堅、柯建銘、黃承國、陳時中、蘇貞昌，以及時任黨主席的蔡英文。「要檢討，不是該從他們檢討起嗎？」但卻沒幾個人敢提到他們的名字，只敢欺負在民進黨內沒有派系的王世堅跟高嘉瑜。
徐巧芯說，如今的民進黨多數政治人物，把願意檢討讓民眾重新接受他們的人當成戰犯，逼著他們一個一個出來道歉，讓民進黨極端份子公審。然後繼續對真正被人民討厭的人不斷護短，沒有反省、自甘墮落的執政黨，就是等著再一次被下架。
徐巧芯說，台南正副議長賄選案延燒，讓「府城變腐城」，證明了民進黨執政太久的地方，絕對的權力會造成絕對的腐化，只有透過政黨輪替才能找出真相，讓暗黑的權力結構被打破。
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