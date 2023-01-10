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王鴻薇批6000元現金是舉債共享 蘇貞昌：是依法進行，請多研究

聯合報／ 記者翁至成／新北即時報導
行政院長蘇貞昌今天下午至消防署出席「111年鳳凰獎楷模表揚典禮」。記者翁至成／攝影
行政院長蘇貞昌今天下午至消防署出席「111年鳳凰獎楷模表揚典禮」。記者翁至成／攝影

行政院長蘇貞昌今天下午至消防署出席「111年鳳凰獎楷模表揚典禮」，典禮前接受媒體採訪，針對王鴻薇稱全民普發6000元現金竟是要先舉債，批評不是經濟共享，而是債務共享，蘇表示，動用稅收要等到7月審計結果，屆時再撥補回來就可以，沒有增加人民負擔，直指「如果有不了解，請再多研究」。

媒體詢問，王鴻薇王鴻薇今天批評，發放現金要舉債，不是經濟共享，而是債務共享，蘇貞昌回應，稅收超乎預期，若動用要等到7月審計結果出來，而開年後要發現金，就是動用稅計賸餘，「這都是依據預算法的相關規定，等到7月審計通過後，再撥補回來就可以，沒有增加人民的負擔，一切都是依法進行，如果有不了解，可以請各方面多研究」。

另外，針對前財政部長蘇建榮昨天說，超徵不該普發還稅於民，而是要照顧弱勢，是不是跟行政院不同調？蘇說，稅收超過預期，是全體國人同胞共同努力，而3800億元就是要用來給弱勢民眾的照顧、強韌經濟，以及勞健保的撥補、店家補貼因應等，這些做法跟蘇建榮的想法、講法是一致的，沒有什麼不同調的問題。

台北市第三選區立委補選當選人王鴻薇說，發6000元現金不是經濟共享，而是債務共享，行政院長蘇貞昌今天出席活動回應「一切都是依法進行，如果有不了解，可以請各方面多研究」。圖／行政院提供
台北市第三選區立委補選當選人王鴻薇說，發6000元現金不是經濟共享，而是債務共享，行政院長蘇貞昌今天出席活動回應「一切都是依法進行，如果有不了解，可以請各方面多研究」。圖／行政院提供
台北市第三選區立委補選當選人王鴻薇說，發6000元現金不是經濟共享，而是債務共享，行政院長蘇貞昌今天出席活動回應「一切都是依法進行，如果有不了解，可以請各方面多研究」。圖／擷取自聯合新聞網直播
台北市第三選區立委補選當選人王鴻薇說，發6000元現金不是經濟共享，而是債務共享，行政院長蘇貞昌今天出席活動回應「一切都是依法進行，如果有不了解，可以請各方面多研究」。圖／擷取自聯合新聞網直播

王鴻薇 行政院

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