王鴻薇批6000元現金是舉債共享 蘇貞昌：是依法進行，請多研究

行政院長蘇貞昌今天下午至消防署出席「111年鳳凰獎楷模表揚典禮」，典禮前接受媒體採訪，針對王鴻薇稱全民普發6000元現金竟是要先舉債，批評不是經濟共享，而是債務共享，蘇表示，動用稅收要等到7月審計結果，屆時再撥補回來就可以，沒有增加人民負擔，直指「如果有不了解，請再多研究」。

媒體詢問，王鴻薇王鴻薇今天批評，發放現金要舉債，不是經濟共享，而是債務共享，蘇貞昌回應，稅收超乎預期，若動用要等到7月審計結果出來，而開年後要發現金，就是動用稅計賸餘，「這都是依據預算法的相關規定，等到7月審計通過後，再撥補回來就可以，沒有增加人民的負擔，一切都是依法進行，如果有不了解，可以請各方面多研究」。