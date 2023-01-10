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被說成是高虹安側翼 王世堅：我是永遠的柯黑

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市議員王世堅。記者楊正海／攝影
台北市議員王世堅。記者楊正海／攝影

台北市議員王世堅昨砲轟前新竹市長林智堅是「草包」，還認為檢調應調查、收押。對此，民進黨籍新竹市議員陳建名、劉康彥與楊玲宜今在記者會，痛批王世堅當高虹安側翼，一起造謠抹黑林智堅。王世堅下午反嗆，他是永遠的柯黑，別用這糟蹋他，但他不會在現在補踹柯文哲兩腳，這是俗辣。

王世堅表示，他跟高虹安從來不認識，跟她只見過一次面，是在某個節目，那是幾年前的事情，跟她見過一次面，沒任何交情。

王世堅說，民眾黨當時8年前跟柯文哲合作選市長，他盡了非常大的力氣，但柯文哲當上市長後，第一個發現柯文哲惡劣的，是王世堅，民進黨裡面第一個柯黑、永遠的柯黑，就是王世堅。他說，請問當時王世堅跟柯文哲在對抗 ，這些側翼網軍多少是民進黨有參與的？民進黨那段，可以說民進黨跟柯文哲當時勾結嗎？

王世堅說，不要再講那種無聊荒唐的話，對柯文哲而言，最大的柯黑就是王世堅，可以看8年來所有歷史，不要用這糟蹋他，男子漢大丈夫，柯文哲現在已經沒有權力，卸下來了，就像被踹到一邊去了，一個被踹到一邊在喘氣的人，跳出來補踹兩腳，這是俗辣，他不幹這種俗辣的事。

王世堅說，柯文哲位高權重，囂張傲慢的時候，他強力k柯文哲，就是這麼簡單，同樣現在國家裡面，行政院長是最高行政首長，蘇貞昌位高權重，把持所有的權位資源時，就應該勇敢監督他，不管他做得好或壞，民主政治就是制衡監督，權力在哪裡，資源在哪裡，就監督誰，就是這麼簡單，他的個性是這樣。

王世堅 柯文哲 民進黨 高虹安 側翼 林智堅

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