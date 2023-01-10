88槍、光電利益、官員涉貪等延燒 黃偉哲親上火線說明

台南市長黃偉哲今天召開行政透明記者會，針對前經發局長疑似涉貪、爐碴爭議、88槍治安和光電設置等社會關注事件，親上火線說明，黃偉哲強調，外界傳言過多，市府有責任讓民眾知道真相。不推諉責任也不逃避問題，也針對小內閣發布前有關前局長陳凱凌升副市長或環保局長等澄清，已機密移送司法機關，怎麼可能升遷？

黃偉哲今與市府秘書長方進呈、副秘書長邱忠川、警察局長方仰寧、經發局長林榮川、政風處長高伯陽、環保局代理局長侯俊彥等首長出席記者會，先由黃偉哲開場說明秉公處理相關事件的原則與立場，接著再由相關首長透過手拿板詳細說明各事件處理作為，台南市政府希望透過積極公開透明的方式，向社會大眾釋疑。

黃偉哲表示，近來發生在台南的事情，包括官箴、治安、環境、光電設置等議題，強調市府不推責也不逃避，希望事情解釋清楚，也把改善的措施一併向各界說明。黃偉哲說，陳凱凌是市府主動查辦案件，去年5月由政風處簽呈公文後同意啟動相關行政調查，去年6月主動把涉及不法的調查報告函送南檢參辦，市府主動函送並配合檢調，「不會護短，也不會掩蓋真相」。

政風處長高伯陽表示，關於前經發局長一案，從5月初調取資料到訪談同仁，市長指示「查清楚，該怎麼辦，就怎麼辦」，都是充分授權，由於內容龐雜，於去年6月14調查完成後函送地檢署，所以本案從展開到函送都是主動進行，市政府沒有拖延也沒有包庇。

未來將提升高風險業務的抽查稽核強度、廉政倫理適用範圍也擴大到機關內的技工、工友、司機、清潔員等，並要求同仁據實辦理請託關說等廉政倫理事件登祿，並且有特別的機制，能夠協助機關減少廉政風險，達成廉潔透明的目標。

至於在議會專案報告說沒有違法，祕書長方進呈表示，議會專案報告是針對行政部分，政風處認為刑事有問題，就移送地檢偵辦，有些無法在議會公開說明。高伯陽也澄清，部分檢舉有刑事不法，有特別說明不是說查無不法，有些部分行政調查是無法釐清的，由司法機關調查中，有向議會說明。