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傳農曆春節前後內閣將改組？ 蘇貞昌回應了

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農曆春節前後內閣將改組？ 蘇貞昌：院長任免是總統職權

聯合報／ 記者翁至成／新北即時報導
行政院長蘇貞昌今天稱，行政院長任免是總統職權，應該尊重，隊伍該怎麼調整，時候到了，自然會公布。記者翁至成／攝影
行政院長蘇貞昌今天稱，行政院長任免是總統職權，應該尊重，隊伍該怎麼調整，時候到了，自然會公布。記者翁至成／攝影

行政院蘇貞昌今天下午至消防署出席「111年鳳凰獎楷模表揚典禮」，典禮前接受媒體採訪，針對外傳內閣改組會在農曆春節前後進行，是否有規劃了？蘇回應，行政院長的任免是總統職權，應該尊重，隊伍該怎麼調整，時候到了，自然會公布。

媒體還詢問，藍營認為若您和鄭文燦擔任正副閣揆，會成為他們2024的提款機，您怎麼看？陳吉仲主委說若退休回屏東養豬，您表示願意當助手，是否有不如歸去之感？以及，日本學者小笠原說吳怡農立委補選小輸，不代表民進黨止跌，院長認為黨內需要花多久時間重整再起？

蘇貞昌對以上問題簡單回應，說選舉失利就該好好檢討，沒有小輸大敗的問題，也就各方面來探究問題。

另外，有媒體問，上周三取消和總統的每周例會，臨時南下視察曾文水庫，是否有先跟總統溝通過？蘇說，院長跟總統隨時可以碰面，曾文水庫水情緊急，嘉義、台南有許多灌區都停灌，趕到曾文水庫視察，台南市長、嘉義副縣長也都到現場，大家一起就相關問題了解，也感謝農民的配合，同時就該有的因應作為，對水利署長、自來水公司董事長有所交代。

蘇貞昌說，這是非常重大的事件，總統事前也知道，總統和行政院的幕僚之間，也都隨時溝通，不必做無謂的猜測，或做無謂的捕風捉影。

行政院長蘇貞昌今天稱，行政院長任免是總統職權，應該尊重，隊伍該怎麼調整，時候到了，自然會公布。圖／擷取自聯合新聞網直播
行政院長蘇貞昌今天稱，行政院長任免是總統職權，應該尊重，隊伍該怎麼調整，時候到了，自然會公布。圖／擷取自聯合新聞網直播

曾文水庫 行政院 蘇貞昌

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