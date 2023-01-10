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揪周玉蔻黑歷史？王世堅：記得10幾年看她在地上爬

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市議員王世堅下午在北市議會受訪。記者楊正海／攝影
台北市議員王世堅下午在北市議會受訪。記者楊正海／攝影

民進黨台北市議員王世堅日前酸資深媒體人周玉蔻「我少她10歲吧，不小心講出她的秘密」，周玉蔻上午回嗆，自己外表體型看起來比他年輕30歲，腰圍26吋。對此，王世堅下午反擊，尊重70歲老太太的看法，還掀出周玉蔻一段歷史，記得是10幾年前，還看她在謝長廷競選總部地上爬，不是嗎？

媒體問王世堅，是不是覺得周玉蔻沒有資格批評？王世堅指出，她要批評，要在地上爬也可以，都尊重，「當時看到她是在地上爬」

由於2006年11月27日，當年周玉蔻代表台聯參選台北市長，過程中因為不滿民進黨當年的候選人謝長廷陣營操作棄保，因此帶人前往謝長廷的競選總部抗議，並與總部工作人員爆發口角，接著在地上不肯起來，謝長廷總部報警處理，周玉蔻再爬到牆邊，揚言要撞牆。

王世堅表示，不想評論她什麼，大家可以看她這20年來的表現，記得是10幾年前，還看她在謝長廷競選總部地上爬 不是嗎？至於周玉蔻說外表體型年輕30歲，腰圍26寸？王世堅說，尊重70歲的老太太，她的一些看法，自己一向都是敬老尊賢。

周玉蔻 王世堅 謝長廷

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