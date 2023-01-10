民眾黨批美化數字還舉債發現金 綠委諷一魚兩吃真美味

全國去年稅收超徵4500億元，政府宣布普發現金6000元還稅於民，台灣民眾黨立法院黨團今天表示，舉債發現金是國家級災難，民進黨立委林俊憲諷刺，民眾黨喊著發現金再來罵發現金，一魚兩吃真是美味。

林俊憲下午在臉書發文表示，民眾黨今天舉行記者會抨擊發現金的政策，其中最讓他不能接受的就是「舉債150億發現金」，這根本就是刻意帶風向，身為立委還講出這種話，代表連預算法規的基本知識都不具備，「你們也不是第一天上任了，還在實習嗎？」

林俊憲指出，有關舉債的150億怎麼來，民進黨立法院黨團總召柯建銘上周已經解釋過，雖然從稅收就可以預估超徵數額，但是動用國家的錢要有法定程序，所以去年度超徵的稅收，其實要到今年7月決算後才能動用。

林俊憲說明，實際上發現金的財源，要從前年決算謄餘的1250億元而來，但是這與1400億還差距150億，因此透過短期舉債因應，等到7月決算才可以動用去年謄餘後償還。

林俊憲說，不要說是立委，做生意的人都懂，這跟週轉是同樣的道理，如果有4500元的應收款7月才能到，但是馬上要發1400元出去，所以先拿之前剩下的1250元，再借150元墊付，拿到應收款再還回150元，難道會被解讀成借150元是要打腫臉充胖子，這就是民眾黨想要帶的風向。

林俊憲表示，上面這一連串的法定程序，被民眾黨這些人說成像是沒有足夠的錢，硬要發現金一樣，刻意放大「舉債」兩個字，這跟造謠有什麼兩樣，「以為國庫是你們的小金庫，錢想怎麼搬就怎麼搬嗎？」整天強調財政紀律，卻連「紀律」是怎麼規定的都不懂。

林俊憲批評，更讓他感到不滿的是，民眾黨明明自己主張發現金、自己知道超徵的錢完全足夠支應，卻還要開這種惡質的記者會，「反正造謠後要澄清的是政府是吧？」一個議題搞得跟吃魚一樣，居然可以正反兩面都罵，一面吃完翻過來再吃另一面，今天總算是見識到了。