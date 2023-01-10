發現金不夠 綠委喊話政府代繳農民保費1000元

行政院日前拍板將普發每人6000元，民進黨立委鍾佳濱、郭國文、黃世杰、黃秀芳、陳亭妃、林靜儀、陳秀寳等人今天提出「全民領現金六千，農民再省保費一千」，主張政府代繳農民保險、職災保險的保費，金額約一千元，減輕農民的負擔，讓近100萬的農保戶能夠過個好年。

鍾佳濱表示，過去兩周到各鄉鎮連續舉辦座談會，了解民眾對普發現金的感受和建議，其中比較辛苦的農民，根據主計總處統計，農家收入比非農家少12.5萬，以農保人數近100萬人計算，政府只要撥10億元，就可以幫助農民一年免繳農保跟職災保險的保費約一千元，相信不無小補，同時也能提升農保與職災保險的涵蓋率。

郭國文表示，先前他一再呼籲經濟利益紅利回饋分享要考量分配跟貧富差距問題，行政院拍板要普發現金外，特別對中低收入戶加給，但還有一些支配所得較少的民眾應該要被照顧，不論是職災或農保的保費代繳都是好的方向，不像在野黨亂喊價，無視財政紀律，不足取，希望行政院將來運用剩餘400億元時可以考量貧富差距問題，讓經濟弱勢家庭能夠生活更好過些。

陳亭妃說，農民看天吃飯很辛苦，農保跟職災保險的保費政府代繳，雖然金額不多，但是一種感覺問題，也是推廣農民職災保險的誘因之一。此外，相關單位亦應盡速就津貼價額未隨調整的部分予以檢討修正，例如喪葬津貼配合 調整成農保之2倍(61.2 萬元)以符合過去之給付額，強化保障農民權益。

陳秀寶跟黃世杰則爭取除農友外，漁民也能享有免稅或免保費的優惠，一併照顧農漁民，讓稅收的紅利真正照顧到需要的群眾。