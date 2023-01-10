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談內閣改組 呂秀蓮：我了解的蘇院長是知所進退的人

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
行政院長蘇貞昌（左）與前副總統呂秀蓮（右）。本報資料照片
行政院長蘇貞昌（左）與前副總統呂秀蓮（右）。本報資料照片

民進黨去年九合一選舉大敗，外界關注行政院蘇貞昌近期是否內閣總辭。前副總統呂秀蓮今天接受網路節目「新聞不芹菜」專訪時指出，2005年蘇貞昌擔任民進黨主席，因縣市長敗選下台，當時蘇貞昌知恥近乎勇，「我了解他是這樣的政治人物，這次拖到那麼久，可能是蔡總統要換人也要換對人，蔡總統需要一點時間。」

呂秀蓮說，但一直以來有一個貓膩存在，2020年蔡總統得到817萬票，蘇貞昌象徵性內閣總辭，蔡特別舉辦記者會，開口閉口全面稱讚蘇，還加了一句話，強調今後四年還要重用蘇。

呂秀蓮說，敏感的人聽這句話會覺得很不尋常，行政院長的任期沒保障，沒有一個總統會把人事任命權繳械，人事支票已經開下去，真正的貓膩在那裡，過去蔡英文當蘇揆的行政院副院長，兩人不很愉快，但現在蘇貞昌當院長，蔡總統百依百順。

呂秀蓮說，「我認識的蘇院長，2005年當天就自己辭掉，我了解的蘇院長應該是知所進退的人，為什麼這一次讓人覺得眷戀不放，恐怕別有原因。」她也說，「立法院結束後看看是否會宣布內閣改組，這樣蘇院長也受冤屈了。」

蘇貞昌 呂秀蓮 行政院

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