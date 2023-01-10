呂秀蓮：民進黨主政的人忽略黨魂 但「賴清德還知道」

台南市議長選舉陷入賄選疑雲，不同人馬互嗆黑道與黑金。前副總統呂秀蓮今天表示，台南發生的事情，一點都不稀奇，她過去因劉邦友血案補選，擔任桃園縣長，當時議員一選完，有意要參選議長的人，就拚命綁票，各方好處都拿了，後來還綁架議員出國旅遊，帶到土耳其等沒有台灣人的地方，「投票前一天才讓你回來」。她批評，如今民進黨把黨魂忽略掉，但「賴清德還知道」。

呂秀蓮說，她接手那樣的環境，全部整頓過來，那時是國民黨長期執政累積，台南市是純樸的府城，但看起來政黨都半斤八兩，如果房子同一個人住久了，就不會好好打掃，換個房客就會重新清理裝修，選民現在漸漸知道，任何一個政黨都不要待太久，除非台灣會回到專制獨裁，否則政黨不要以為會永遠執政。

呂秀蓮說，民進黨現在就是忘了當時是怎麼成立的，現在民進黨主政的人，完全把黨魂忽略掉，當年把國民黨逼下台，但現在民進黨有權有勢的人，有多少人是從國民黨過來？民進黨現在當權了，有權有勢的人，背景是否要多了解，年輕這一代沒有跟國民黨對抗的經驗，「但現在加入民進黨的人不就跟當時加入國民黨一樣，因為有工作、薪水高，主席認識你就可以被提名，他知道民進黨的黨魂嗎？」

話鋒一轉，呂秀蓮說，但她覺得「賴清德還知道」，賴跟她接觸，都是衷心敬佩早期民進黨是怎麼走過來的，「但一般年輕人看到老人，只希望老人趕快讓位子給我。」她說，未來不是世代交替，是世代接力，要互相尊重，如同黨產會、促轉會應該由德高望重的人來主持，結果所用非人，用了一些人居然要把它變東廠，才會荒腔走板。

呂秀蓮說，未來制度面也要改，為什麼有那麼多位子要總統去任命，「未來的賴總統如果可以趕快延攬一些有經驗的專家，研擬應興應革的方案，就可以挽救民進黨。」