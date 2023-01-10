蘇建榮稱還稅於民假議題 何志偉批官員腦袋不清楚不好

行政院日前宣布開春後將每人普發6000元，落實經濟紅利全民共享跟還稅於民，不過，剛卸任財政部長的蘇建榮昨天表示，「還稅於民是假議題」。民進黨立委何志偉今天表示，「個別官員想講什麼，他開心就好，但是老實說，你是聽總統的？聽立委的？還是聽自己的？」

何志偉表示，政府去年超徵4500億就是台灣整體經濟，交出亮眼成績單，是所有納稅人努力勤奮的成果，這也不是什麼還稅於民，而是經濟成果全民共享，官員腦袋不清楚，這是不好的。

民進黨立委鍾佳濱表示，昨天出席活動有遇到蘇建榮，大家從世界各國經驗有關還稅於民、經濟共享有很多做法，不管是發消費券、振興券或現金，事後討論未必達到當初設定效果，還稅於民與會的人都提到不是真正議題，公共政策上，財政稅收跟支出都有一定規則，蘇認為還稅於民沒有碰及政府發現金的決定。

鍾佳濱說，政府挪出1800億普發6000元給民眾，主要是因為經濟不景氣，民眾有所期待，蘇建榮明確講出還稅於民有問題，但後來政策順應民意應該合理看待。