政府超徵不還債 立委：應制定還款計畫

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】

「蔡政府7年雖超徵1.3兆，但舉債超過1.9兆，超徵的錢應該拿來還債！」民眾黨立委邱臣遠10日痛批，111年蔡政府超徵4500億，卻不拿來還債，還去貼補台電，應重新思考如何應用！立委張其祿也說，還稅於民應考慮財富分配，普發現金並不妥。立委賴香伶指出，政府應儘速改革勞保政策，否則恐很快破產。

蔡政府舉債破2兆

邱臣遠說，蔡總統任內超徵稅收1.3兆，但透過防疫紓困、前瞻計畫與海空戰力補強等特別預算，又舉了1.9兆，若加上還沒列入的潛艦國造，蔡政府舉債恐突破2兆，比前總統馬英九時期還要多，目前我國總國債累積將突破6兆，每人將負債26萬元，稅收超徵應該拿來還債。

他呼籲蔡政府儘速制定國債償還計畫，特別是稅收超徵也與不合時宜的地價稅與遺產稅有關，建議全面檢討我國稅制。另外，邱臣遠也指出，明明有超徵1400億，財政部近來卻說還有150億現金缺口要舉債，蔡政府總是透過數字包裝大內宣，卻還要繼續舉債，並非福國利民所為，應檢討整體預算規劃。

補貼不是辦法

同黨立委張其祿也說，還稅於民的目的是為了要所得重分配，但如今卻是用普發的方式，不顧及財政紀律，令人擔憂。張其祿也說，蔡政府任內都是用舉債的方式將特別預算常態化，且超徵4500億中還要拿1000億對台電進行補貼，但一般公務預算已經拿了1500億補貼台電，政府須說明清楚相關財政規劃。

張其祿指出，《公共債務法》都有規定國家至少拿5%稅收還債，最高上限是6%，但今年卻只編列5.05%還債，明明可以還更多債卻不還，無法理解蔡政府的財政規劃。他認為目前4500億的規劃大有問題，政府應該檢討並對外說明理由。

應優先改革勞保

賴香伶則指出，勞保基金將再4年就用完，再過7年勞保累積債務就會破兆，政府若只是持續撥補，無法改善收益的話，勞保破產的問題永遠無法解決，超徵的稅收應該花更多在勞保貼補，同時重新檢討勞健保相關費率，讓制度更永續。因此他們呼籲蔡政府制定還款計畫，不要再擴大編列特別預算。

【更多精采內容，詳見 】