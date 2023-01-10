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影／賴清德台中煮肉丸圍爐 長者曝：雞蛋都漲價了

聯合報／ 記者趙容萱黃仲裕／台中即時報導
副總統賴清德（中）今天近中午到台中不老夢想125號餐廳向長者拜年、親手烹煮「金玉良丸慶餘年」年菜，並且圍爐。記者趙容萱／攝影
副總統賴清德（中）今天近中午到台中不老夢想125號餐廳向長者拜年、親手烹煮「金玉良丸慶餘年」年菜，並且圍爐。記者趙容萱／攝影

副總統賴清德今天近中午到台中不老夢想125號餐廳向長者拜年、煮年菜，他好奇「金玉良圓」冷凍肉丸怎麼賣？70歲不老料理人黃阿勉說，一盒六顆100元，年後漲價，因為吃到連雞蛋都漲價了。賴清德聽後回應說，阿嬤是在做義工，肉丸一顆10多元算很便宜。

賴清德今天上午11時，在台中市副市長王育敏、弘道老人福利基金會董事長王乃弘陪同下，到台中市社會局以OT模式委由弘道基金會經營，推動銀髮就業的不老夢想125號餐廳，向92歲劉姓阿嬤、獨居山區的86歲邱姓阿公拜年，致贈圍巾、裝有營養品等新春福袋，並親自下廚烹煮「金玉良丸慶餘年」年菜廚圍爐，呼籲民眾愛心助老，關懷獨居弱勢長者。

不老夢想125號餐廳目前有14名員工，為平均64歲的長者。其中，不老料理人製做的餐點除了在餐廳內販售，也販售金玉良圓冷凍包販售，有玉米、梅干菜等口味。

賴清德在料理時，由黃阿勉協助，從切芹菜、調味拌絞肉、秤肉丸重量、手打Q彈肉丸、下鍋烹滷，到親自擺盤、上菜。

他在料理時說，這些金玉良圓是不老料理人親手捏製，料好實在，實在不簡單。他還詢問一旁的黃阿勉，餐廳的「金玉良圓」冷凍肉丸怎麼賣？

黃阿勉說，六顆一盒100元，很便宜，過完年後要漲價了，因為雞蛋都吃到要漲價了，希望大家吃到暖心暖胃，所以工錢都沒在算。

副總統賴清德（中）今天近中午到台中不老夢想125號餐廳向長者拜年、親手烹煮「金玉良丸慶餘年」年菜，並且圍爐。記者趙容萱／攝影
副總統賴清德（中）今天近中午到台中不老夢想125號餐廳向長者拜年、親手烹煮「金玉良丸慶餘年」年菜，並且圍爐。記者趙容萱／攝影
副總統賴清德（中）今天近中午到台中不老夢想125號餐廳向長者拜年、親手烹煮「金玉良丸慶餘年」年菜，並且圍爐。記者趙容萱／攝影
副總統賴清德（中）今天近中午到台中不老夢想125號餐廳向長者拜年、親手烹煮「金玉良丸慶餘年」年菜，並且圍爐。記者趙容萱／攝影
副總統賴清德（右二）今天近中午到台中不老夢想125號餐廳向長者拜年、圍爐。記者趙容萱／攝影
副總統賴清德（右二）今天近中午到台中不老夢想125號餐廳向長者拜年、圍爐。記者趙容萱／攝影

餐廳 漲價 賴清德

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