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年前有望通過特別條例發現金？民進黨團內部通知露端倪

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
行政院長蘇貞昌宣布春節後將普發現金，每人6000元台幣，行政院會擬本周四通過特別條例函請立法院審議，傳出民進黨立法院黨團內部已經通知委員預留時間，因應下周召開臨時會處理相關特別條例。本報資料照
行政院長蘇貞昌宣布春節後將普發現金，每人6000元台幣，行政院會擬本周四通過特別條例函請立法院審議，傳出民進黨立法院黨團內部已經通知委員預留時間，因應下周召開臨時會處理相關特別條例。本報資料照

行政院日前拍板將普發每人6000元，本周四行政院會預計通過相關特別條例，國民黨立法院黨團主張立法院加開臨時會，處理相關條例跟預算，以利農曆年前發現金。據悉，民進黨團內部群組已經發出通知，請執政黨委員16日至19日預留時間，因應處理特別條例。民進黨團幹事長羅致政表示，只是提醒委員先預留時間，沒有一定要開臨時會，現在先專心處理中央政府總預算案。

據了解，民進黨團內部群組發出通知，因應處理特別條例，立法院下禮拜仍會召開，請大家預留16至19日時間。

有關立法院是否召開臨時會處理發現金相關特別條例，羅致政表示，目前都還沒有討論，現在優先處理預算、法案，等國民黨正式提案及行政院通過相關特別條例後再討論，現在只是先請委員預留時間，尚未定案。

立法院 行政院 民進黨

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