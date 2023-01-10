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民進黨黨主席補選周日登場 高雄市5萬名黨員有投票權

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
民進黨在下周日（1月15日）將舉辦第17屆黨主席補選，高雄市共有 5萬654人有投票權。記者徐白櫻／翻攝
民進黨在下周日（1月15日）將舉辦第17屆黨主席補選，高雄市共有 5萬654人有投票權。記者徐白櫻／翻攝

民進黨本月15日舉辦第17屆黨主席補選，高雄市共有5萬654人有投票權。高市黨部指出，此次在旗山、岡山、鳳山及龍華國小、獅甲國小設置五處投票所，投票地點依據黨員戶籍地而定，選舉公報及投票通知單陸續寄送，記得要攜帶身分證及印章。

民進黨在九合一選舉中挫敗，蔡英文總統兼黨主席在投票日辭去黨職，改由高雄市長陳其邁代理黨主席。民進黨中常會決議今年1月15日投票，僅副總統賴清德一人登記參選，任期至2024年5月20日。

過去民進黨黨主席選舉結合其他黨職選舉，競爭相當激烈，此次補選相對單純，高雄市共設置鳳山行政中心大禮堂、岡山農工、旗山區鼓山國小、鼓山區龍華國小、前鎮區獅甲國小等五個投票處，15日上午8點至下午4點投票。

黨部指出，選舉公報及投票通知單陸續寄送，2022年1月15日前入黨，而且正常繳交黨費，並且沒有受到停權處分的合格黨員，都有投票資格。投票當天要攜帶身分證到投票通知單中規定的地點投票，如果未收到投票通知單可向黨籍所在的縣市黨部詢問投票地點。

立委邱議瑩邀請黨員踴躍投票，民進黨高市黨部主委許智善也表示，黨主席補選是同額參選，且沒有其他黨職選舉，鼓勵黨員踴躍出門投票，以行動支持賴清德帶領民進黨、改革民進黨。

投票 民進黨 九合一選舉

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