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林智堅被轟草包 民進黨竹市黨部籲黨中央開除王世堅

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
民進黨籍新竹市議員楊玲宜都是前市長林智堅的子弟兵，今天親上火線呼籲黨中央針對北市議員王世堅祭出黨紀處分。記者張裕珍／攝影
民進黨籍新竹市議員楊玲宜都是前市長林智堅的子弟兵，今天親上火線呼籲黨中央針對北市議員王世堅祭出黨紀處分。記者張裕珍／攝影

民進黨籍台北市議員王世堅昨天針對新竹棒球場工程爭議，狂轟新竹市前巿長林智堅是「草包幹壞事」。同為民進黨的3名新竹市議員今天開記者會反擊王世堅說法猶如民眾黨側翼，「跟市長高虹安一搭一唱」，是在撕裂與分化民進黨，呼籲黨中央祭出黨紀處分、開除黨籍。

新竹棒球場工程爭議不斷，民進黨籍新竹市議員陳建名、劉康彥與楊玲宜都是前市長林智堅的重要子弟兵，3人今天親上火線在黨部開記者會，針對王世堅發言做出回擊。

楊玲宜是新科北區市議員，她說，王世堅引用高虹安錯誤的謬論來痛罵林智堅，「褒高貶林」讓她感到非常遺憾，也讓許多黨內基層同志看不下去，呼籲黨中央祭出黨紀處分，才是深刻檢討，因為王世堅親痛仇快，砲火對向黨內同志，已經造成反彈。

楊玲宜也回顧去年7月，林智堅提早辭職接受黨中央徵召參選桃園市長，黨內卻出現「一屍五命」的說法，接著黨內的抹黑造謠攻擊不斷，但林智堅為了黨內和諧，始終沈默，沒想到卻是「真心換絕情」，最後換來了敗選頭號戰犯的罵名。

楊玲宜認為，黨內撕裂分化，加上網內互打嚴重破壞信賴感，才是2022縣市長選舉與日前北市立委補選敗選因素。王世堅身為吳怡農競選總督導，卻是當起民眾黨側翼，不當發言傷害黨同志，讓基層黨員投不下去，應該為自己的督導不周，要自行處分。

「如果敗選是因為林智堅一人造成，那也太看得起林智堅了吧！」楊玲宜也強調，15日就是黨主席投票日，希望未來黨主席應該要更明確態度面對，才能帶領民進黨大徹大悟、找回黨員光榮感與年輕黨員信賴與支持，最後也不忘批評王世堅「拿綠旗打綠軍」，建議乾脆退出民進黨加入民眾黨，以換取大鳴大放的自由之身。

市議員陳建名、劉康彥也認為，縣市首長選舉已經結束，王世堅身為黨內同志，應該是提出建議與看法，而非對8年來林智堅抹黑造謠與攻擊，是在破壞黨內團結，成為政黨側翼，林智堅執政成果有目共睹，也有很高施政滿意度，「不幫忙就算了，還跟著一起造謠抹黑，相當不可取。」

新竹棒球場工程爭議不斷，民進黨籍新竹市議員陳建名（左）、劉康彥（右）與楊玲宜（中）都是前市長林智堅的重要子弟兵，3人今天親上火線在黨部開記者會提出相關說明。記者張裕珍／攝影
新竹棒球場工程爭議不斷，民進黨籍新竹市議員陳建名（左）、劉康彥（右）與楊玲宜（中）都是前市長林智堅的重要子弟兵，3人今天親上火線在黨部開記者會提出相關說明。記者張裕珍／攝影

林智堅 王世堅 民進黨

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