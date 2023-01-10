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基捷中央要新北自負盈虧？ 侯友宜：不斷溝通盼快通車

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
新北市長侯友宜今上午出席秀朗橋北側區段徵收開發工程開工典禮後接受媒體聯訪。記者李成蔭／攝影
新北市長侯友宜今上午出席秀朗橋北側區段徵收開發工程開工典禮後接受媒體聯訪。記者李成蔭／攝影

新北正與基隆攜手拚基隆捷運，但中央政府表示新北要自負盈虧。新北市長侯友宜表示，因為汐東線跟基隆捷運共構，因此這段時間不斷跟中央協調溝通，包含財政規畫等，希望能談出好結果，中央地方應該攜手面對，一起讓汐東線趕快通車。

侯友宜今上午出席秀朗橋北側區段徵收開發工程開工典禮後接受媒體聯訪時回應，新北最擔心的就是汐東線，汐東線這段時間不斷的跟中央協調溝通，當然因為汐東線會跟基隆捷運共構，所以基隆捷運的核定也會影響到汐東線對未來的挑戰，所以這部分除跟基隆市長謝國樑攜手合作、共同面對外，對兩線如何做好詳細規畫，也一直跟中央溝通當中。

侯友宜提到，兩地居民等了20幾年，從汐止民生線變成汐東線，能夠提早快速核定，讓汐東線先走，基隆捷運也跟汐東線一起來開發，相信這是大家樂見的；中央地方本來就要同心齊力、攜手面對，所以目前汐東線正在跟中央談整個財政規畫，希望能談出好的結果，一起趕快讓汐東線趕快通，汐止人等太久了。

另外，近期國內高階警官人事異動，傳出行政院長蘇貞昌要求現任警察局長及各縣市首長溝通人選，外界好奇侯友宜是否有被徵詢意見。侯表示，面對警界人事調動，他一向都是採取警政人士一條鞭的態度來看待，大家必須為了維護治安，把好的人才找出來，讓新北這麼複雜的治安能夠繼續穩定走下去，這才是大家最關係的。

基隆捷運 新北市長 侯友宜

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