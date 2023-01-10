跨年被拒不死心 蔣萬安戴兔耳燈行銷燈會：再邀柯文哲賞燈

2023台灣燈會即將在農曆新年後2月5日登場，台北市長蔣萬安今天主持台灣燈會周邊商品發表記者會，化身模特兒，不僅頭戴兔耳燈、肩膀上也有光源兔。雖然前市長柯文哲拒絕參加跨年晚會，但蔣萬安說，仍會依照程序，邀請柯文哲一同看燈會，希望愈多人來看燈會。

蔣萬安今天出席周邊商品發表，也體驗「2023新年運勢測驗」，主持人問許什麼願望？他說「放在心裡就好」，而蔣萬安測驗運勢高達88％，2月3日宜前往台灣燈會的未來展區。

2023台灣燈會在暌違23年後，重回台北市舉辦，蔣萬安今天致詞表示，台灣燈會是在23年之後回到台北市，23年前他只有21歲，這次的今年燈會將會以城市光廊為概念，打造都會型燈會，除國父紀念館、東區商圈一整個燈會廊帶，台北市12個行政區也都有主題燈飾，這次燈會也會讓藝術入店，將藝術的展示作品在店家展出。

蔣萬安提到，這次台灣燈會是地方政府第一次推出許多燈會周邊商品，一共推出23項，包括相當夯的兔耳燈，去年12月28日開放預購，截至今天上午已熱銷6000個。他也透露最愛光源兔，會買一個給大兒子。

對於這次台灣燈會燈區沒將大巨蛋規畫進去，他表示，是因為當初規畫時，大巨蛋沒有取得使用執照，所以在公安考量下，不會在大巨蛋舉辦燈區展示。

由於今年台灣燈會周邊商品要在電商平台Pinkoi預購，不過小提燈發放卻是透過台北通預約，有不少家長認為應該要統一窗口平台，不然會混淆，蔣萬安表示，已經請相關局處與中央交通部觀光局協調，周邊商品也會在信義商圈有實體據點，線上線下都可以購買。

北市產發局長陳俊安說，今年台灣燈會推出23款周邊商品，包括兔耳燈、光源兔、環保杯袋、雨衣等，市府與國內知名設計電商平台Pinkoi合作，由設計師設計、量產，售出費用會有5%回饋到市庫，至於23項周邊商品，會透過Pinkoi平台，不過燈會期間現場也會實體販售。