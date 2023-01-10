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影／黨內互相檢討聲浪持續 陳其邁：發言應基於事實

聯合報／ 記者林巧璉／高雄即時報導
民進黨代理黨主席陳其邁今主持鳳山區頂庄一街銜接寶陽路橋梁通車典禮。記者林巧璉／攝影
民進黨代理黨主席陳其邁今主持鳳山區頂庄一街銜接寶陽路橋梁通車典禮。記者林巧璉／攝影

民進黨九合一大選大敗後，嘉義市長選舉和北市立委補選又接續吞敗，黨內檢討聲浪持續，面對基層建議開除立委高嘉瑜及台北市議員王世堅黨籍、王世堅還大嗆新竹市前市長林智堅是草包，民進黨代理主席、高雄市長陳其邁今說，民進黨是多元政黨，尊重大家的不同意見，但發言應基於事實作評論。

高嘉瑜日前批評還稅於民政策，引發民進黨內反彈，也有人認為高影響北市立委補選選情，王世堅也毫不留情指責林智堅、行政院長蘇貞昌等人。對此，陳其邁今天在主持鳳山區頂庄一街銜接寶陽路橋梁通車典禮時受訪，他說，民進黨是多元政黨，任何的言論，包括黨員所反映的意見，大家都會有不同的看法，自己也都尊重。

但陳其邁也補充，黨跟黨團都有相關運作規範跟機制，「我們尊重機制，也希望在發言過程中，不管是任何人都應該基於事實作評論。」這是一般在進行一些意見評論，或對黨內有不同意見時都該採取的通案性的原則。

王世堅再次被檢討是戰犯，也傳出希望黨內開除王世堅、高嘉瑜兩人。王世堅昨天受訪說，這是「乞丐趕廟公」提醒支持者不要愚忠，不要被少數混水摸魚的人騙了，王世堅還提到新竹棒球場案已明顯違法，罵林智堅「草包幹壞事」。

王世堅 民進黨 林智堅

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