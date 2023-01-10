影／黨內互相檢討聲浪持續 陳其邁：發言應基於事實

民進黨九合一大選大敗後，嘉義市長選舉和北市立委補選又接續吞敗，黨內檢討聲浪持續，面對基層建議開除立委高嘉瑜及台北市議員王世堅黨籍、王世堅還大嗆新竹市前市長林智堅是草包，民進黨代理主席、高雄市長陳其邁今說，民進黨是多元政黨，尊重大家的不同意見，但發言應基於事實作評論。

高嘉瑜日前批評還稅於民政策，引發民進黨內反彈，也有人認為高影響北市立委補選選情，王世堅也毫不留情指責林智堅、行政院長蘇貞昌等人。對此，陳其邁今天在主持鳳山區頂庄一街銜接寶陽路橋梁通車典禮時受訪，他說，民進黨是多元政黨，任何的言論，包括黨員所反映的意見，大家都會有不同的看法，自己也都尊重。

但陳其邁也補充，黨跟黨團都有相關運作規範跟機制，「我們尊重機制，也希望在發言過程中，不管是任何人都應該基於事實作評論。」這是一般在進行一些意見評論，或對黨內有不同意見時都該採取的通案性的原則。

王世堅再次被檢討是戰犯，也傳出希望黨內開除王世堅、高嘉瑜兩人。王世堅昨天受訪說，這是「乞丐趕廟公」提醒支持者不要愚忠，不要被少數混水摸魚的人騙了，王世堅還提到新竹棒球場案已明顯違法，罵林智堅「草包幹壞事」。