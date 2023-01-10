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前財長提超徵稅收優先還債 王鴻薇問：過去多少還債？

聯合報／ 記者徐偉真╱台北即時報導
台北市立委第三選區補選當選人王鴻薇今天到草埔市場謝票。記者徐偉真／攝影
台北市立委第三選區補選當選人王鴻薇今天到草埔市場謝票。記者徐偉真／攝影

財政部前部長蘇建榮昨天表示「還稅於民」是假議題，有多餘的錢就該用來償還債務，否則等於是債留子孫。台北市立委當選人王鴻薇今天說，她要問蘇建榮過去當部長這麼久，蔡政府執政六年超收的1.1兆元有多少還債？又有多少被亂花？應告訴大家答案，而非只是高談闊論。

王鴻薇今天到松山區草埔市場謝票及發送春聯，由於她在補選競選期間提出「還稅於民」作為政見，今天活動前接受媒體聯訪，被問到前財長蘇建榮昨在一場研討會演講中表示「還稅於民」是假議題，有多餘的錢就該用來償還債務否則等於是債留子孫，對此，她說，這題應該讓行政院長蘇貞昌回答，蘇建榮離開財政部後就開始嗆他。

王鴻薇說，她還是認為這概念是「還稅於民」，政府超徵，民進黨要做的事就是還稅於民，她在競選時就說蔡政府執政六年超徵的金額約1.1兆元，甚至有人指出去年超徵的稅收可能超過4500億元。她要問蘇建榮，他當部長這麼久，1.1兆元拿了多少去還債？應該說清楚有多少去還債，政府又亂花了多少。

對於政府拍板年後每人普發6千元現金，需再舉債逾150億元，而蘇貞昌日前說不會增加債務。王鴻薇說，若要舉債發現金，難道是「債務共享」？現在人民背的債務還不夠多嗎？

王鴻薇今在草埔市場受到熱烈歡迎，還未上任立委，走在路上就不斷有民眾向她反映各種陳情案，也有很多民眾大聲向她恭喜。她今天發送的春聯上面的署名已是「立法委員王鴻薇」。

台北市立委第三選區補選當選人王鴻薇今天到草埔市場謝票並接受媒體聯訪。記者徐偉真／攝影
台北市立委第三選區補選當選人王鴻薇今天到草埔市場謝票並接受媒體聯訪。記者徐偉真／攝影

王鴻薇 債務 春聯

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