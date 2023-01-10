前財長提超徵稅收優先還債 王鴻薇問：過去多少還債？

財政部前部長蘇建榮昨天表示「還稅於民」是假議題，有多餘的錢就該用來償還債務，否則等於是債留子孫。台北市立委當選人王鴻薇今天說，她要問蘇建榮過去當部長這麼久，蔡政府執政六年超收的1.1兆元有多少還債？又有多少被亂花？應告訴大家答案，而非只是高談闊論。

王鴻薇今天到松山區草埔市場謝票及發送春聯，由於她在補選競選期間提出「還稅於民」作為政見，今天活動前接受媒體聯訪，被問到前財長蘇建榮昨在一場研討會演講中表示「還稅於民」是假議題，有多餘的錢就該用來償還債務否則等於是債留子孫，對此，她說，這題應該讓行政院長蘇貞昌回答，蘇建榮離開財政部後就開始嗆他。

王鴻薇說，她還是認為這概念是「還稅於民」，政府超徵，民進黨要做的事就是還稅於民，她在競選時就說蔡政府執政六年超徵的金額約1.1兆元，甚至有人指出去年超徵的稅收可能超過4500億元。她要問蘇建榮，他當部長這麼久，1.1兆元拿了多少去還債？應該說清楚有多少去還債，政府又亂花了多少。

對於政府拍板年後每人普發6千元現金，需再舉債逾150億元，而蘇貞昌日前說不會增加債務。王鴻薇說，若要舉債發現金，難道是「債務共享」？現在人民背的債務還不夠多嗎？